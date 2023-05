Sauce Gardner não ficou impressionado com as chuteiras personalizadas de Jessica Alba, apesar do relacionamento

Jatos de Nova York cornerback jardineiro de molho não ficou impressionado com um par de Jessica Alba chuteiras oferecidas a ele pelo artista do show Mike Jordan no início desta semana, apesar de construir um relacionamento com a atriz por meio de uma interação inestimável.

Gardner, 22, sentou-se recentemente na quadra de um jogo do New York Knicks com um novo companheiro de equipe Aaron Rodgersque zombou do jovem CB por não reconhecer Alba sentada ao lado deles.

Jessica Alba é flagrada no jogo Knicks x Heat

Alba, 42 anos, foi ao Twitter para revelar uma frase “atrevida” que Gardner disse a sua amiga e ficou impressionado por ela se lembrar.

Rodgers, 39, também se envolveu nas idas e vindas, dizendo a Gardner que está feliz por ajudá-lo a conhecer novas pessoas.

A troca viral foi motivo mais do que suficiente para o sapateiro criar as chuteiras para Gardner, que reagiu com uma resposta inesperada.

Sauce Gardner não quer as chuteiras?

“Se eu entrar na instalação e ver isso no meu armário, eu e você vamos conversar”, tuitou Gardner.

Jordan, o artista de calçados, respondeu dizendo que era exatamente onde eles estavam. Embora Gardner não tenha declarado abertamente que não gostou das chuteiras, seu tweet sugere exatamente isso.

A interação de Gardner com o “Mel” e “4 fantásticoA atriz evidentemente não foi suficiente para fazê-lo querer usar as chuteiras.

Ele está entrando em seu segundo NFL temporada e espera seguir o prêmio Defensive Rookie of the Year com um troféu DPOY.