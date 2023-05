Savannah James, esposa de LeBron, não se importa em ler comentários sedentos nas redes sociais

Lebron James é um homem de sorte, é sempre bom ouvir um casal confiante falando sobre suas vidas de casados. Savannah James passou quase despercebida durante a maior parte da carreira de seu marido, mas isso foi intencional. Os tempos mais recentes deram a ela mais destaque, pois ela fez parte de muitas marcas de moda e meios de comunicação de alta autoridade cobrindo histórias sobre ela. Ela está constantemente no centro das atenções e exibindo seu drip, algo que não passa despercebido pelas pessoas online. Esse aumento na presença nas mídias sociais recebe todos os tipos de comentários diferentes, alguns negativos e principalmente positivos. Mas Savannah tem ela fã nº 1 comentando em quase tudo que ela posta.

Durante uma entrevista recente para o The Cut, Savannah James falou sobre esses comentários sedentos sem fazer nenhuma menção ao marido. Ela também falou sobre levar uma vida mais privada durante a maior parte da carreira de LeBron James, a fim de se concentrar em seus dois filhos. Ela disse: “Todo mundo quer ver que as pessoas estão interessadas no que estão fazendo no momento. Eu pude ver e agradeço. Eu apenas aceitei como veio. Esse tempo, para ser honesto, foi gasto despejando meus filhos. Eu realmente queria aproveitar ser mãe e apoiar meu marido. Eu não estava muito confortável em me expor assim. Estou feliz por eles. Se eles decidirem seguir o caminho da NBA ou um caminho diferente, seja o que for, estou aqui apoiando e torcendo por eles. Sempre sou o maior fã deles.”

LeBron James também cai nas armadilhas da sede de Savannah

LeBron James nunca perde a chance de elogiar sua esposa nas postagens que ela faz em suas contas de mídia social. É bem evidente que são um casal que se ama, são um exemplo de família que pode inspirar outros casais. LeBron não tem nenhum problema em se divertir com comentários ocasionais sobre as postagens de sua esposa. Eles estão confiantes o suficiente para fazer isso sem fazer confusão sobre isso. Agora que seus dois filhos são mais velhos, Savannah pode se concentrar em sua filha e em qualquer carreira que ela escolher seguir.