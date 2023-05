SBT oferece Oportunidades de Emprego na Região de São Paulo

O SBT, uma das maiores emissoras de televisão do Brasil, anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas áreas. A empresa tem uma forte presença no mercado de mídia e entretenimento e está sempre em busca de novos talentos para integrar a sua equipe.

SBT abre novas vagas de emprego em São Paulo

O SBT é conhecido por oferecer excelentes benefícios aos seus colaboradores, incluindo plano de saúde, vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, plano odontológico, auxílio creche, entre outros. Além disso, a empresa valoriza a diversidade e inclusão em sua equipe, promovendo um ambiente de trabalho seguro e acolhedor. Confira a seguir algumas das vagas de emprego disponíveis:

Analista de Marketing Digital;







Assistente de Produção;







Assistente de Comunicação;







Estagiário de Jornalismo;







Coordenador de Operações de Vendas;







Analista de Recursos Humanos;







Analista de Planejamento Financeiro;







Editor de Vídeo;







Designer Gráfico;







Analista de Sistemas;







Assistente de Mídias Sociais;







Gerente de Projetos;







Assistente Jurídico;







Analista de Desenvolvimento de Negócios.

Veja também: Assaí Atacadista abre mais de 100 novas vagas de emprego no país

Como se candidatar

As vagas estão disponíveis no portal 123empregos e os interessados podem se candidatar através deste site. É importante destacar que a empresa busca por profissionais comprometidos, dinâmicos e que estejam alinhados com a cultura da empresa.

Sobre o SBT

O Sistema Brasileiro de Televisão, mais conhecido como SBT, foi fundado em 1981 pelo empresário e apresentador Silvio Santos. A emissora tem uma programação diversificada, incluindo novelas, programas de auditório, jornalismo, entretenimento e esportes. Além disso, a empresa também possui uma forte presença na internet, com canais no YouTube e redes sociais.

O SBT é considerado uma das maiores emissoras de televisão do Brasil, com uma audiência fiel e um histórico de sucesso em programas populares. A empresa possui uma equipe de profissionais altamente qualificados, que trabalham diariamente para levar o melhor conteúdo aos telespectadores.

Se você está em busca de uma oportunidade de trabalho em uma empresa reconhecida e com uma cultura de respeito e inclusão, o SBT pode ser uma ótima opção. Com benefícios atraentes e vagas em diversas áreas, a empresa oferece um ambiente de trabalho desafiador e dinâmico, onde é possível crescer e se desenvolver profissionalmente. Não perca tempo e se candidate já!

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.