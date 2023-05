Scheana Shay diz que Raquel Leviss ainda não se desculpou por ordem de restrição

Scheanananigans com Scheana Shay

Estrela de “Regras de Vanderpump” Scheana Shay não recebeu um pedido de desculpas de Raquel Leviss por todo o drama da ordem de restrição no início deste ano … mas acha que uma conversa sobre o que aconteceu acabará se tornando realidade.

Scheana contou seu lado da história no último episódio de seu podcast, “Scheananigans with Scheana Shay”, alegando que Raquel ainda não pediu desculpas ou mesmo explicou por que ela deu um tapa nela com o TRO.