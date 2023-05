Se Hazard nem for selecionado para isso…

Dani Ceballos deve ser o jogador do Real Madrid mais feliz depois da partida no Sanchez Pizjuan. E não pelos três pontos, mas por manter a perna intacta. O desarme de Acuna, num jogo inconsequente, foi um potencial fim da carreira. E ainda mais se visam o tornozelo machucado do ex-jogador do Betis. Foi demais, e o árbitro Soto Grado viu perfeitamente.

O outro com um grande sorriso no rosto era Rodrigoque jogou em vez de Vinícius Jr e Karim Benzema. Ele marcou dois gols, um de cobrança de falta e outro após vencer o Montiel duas vezes.

que jogador

Rodrygo sempre avança. Sozinho sem Vinícius Jr, Benzema e Asensio, o brasileiro assumiu a responsabilidade do ataque, mesmo de bola parada. Foi assim que marcou seu primeiro gol pelo Real Madrid – contra o Bayern de Munique em uma turnê de verão – e foi assim que marcou o empate contra o Sevilla.

A cobrança de falta surpreendeu Bono e mostrou mais uma vez que o brasileiro tem jeito para fazer gols. Que golpe, que intuição para a finalização!

Mas o melhor veio no segundo tempo, com um gol como Ronaldo Nazario, com um drible em Montiel que nem o atacante nem o zagueiro vão esquecer. O Real Madrid, é claro, não deve ficar tentado a vê-lo como o número 9 de Benzema na próxima temporada. Eles devem contratar outro atacante para acompanhar Karim. E Rodrigo deve ser titular indiscutível.

A questão

Mendy deve ser vendido ou deve ser trazido de volta?

Há um debate aqui. O francês está muito lesionado. Demais. Mas quando ele joga, ele é sólido. Aos poucos vai entrando em forma e mostra mesmo nesses jogos sem tensão que na arte de defender, poucos são como ele. No ataque ele é o que é, mas na esquerda já tem o Vinicius. Então, a dúvida é razoável: vender ou confiar que o zagueiro não vai se machucar? A realidade é que com Mendy na esquerda, o Real Madrid é muito mais sólido. Ancelotti sabe disso e quer que ele fique.

Não comparência

Se Hazard nem for selecionado para esse tipo de jogo, onde o adversário tem pouco pelo que jogar, quando ele estará?

Esta partida não teve tensão, teve um ritmo baixo e pouco em jogo. Foi a partida ideal para Hazard. Mas o belga, que Ancelotti parece estar expulsando do Real Madrid para a próxima temporada, nem jogou. O italiano pediu fé nele, mas não o vê nem para esses jogos de formalidade. O clube e o belga devem encontrar uma solução, porque mais um ano como este é insustentável. Lembremos: ele ganha 15 milhões por ano.

Os dados

Bem, no final, o Real Madrid terminará em segundo…

Não tem sido uma boa temporada da LaLiga para o Madrid, que ficou sem opções de campeonato em março, mas pelo menos chegará à última rodada com o segundo lugar ao alcance. É o mínimo que se deve exigir desta equipa, que terminará a temporada com nota B graças a três troféus, uma meia-final da Liga dos Campeões e um segundo lugar na LaLiga. Qualquer outro time do mundo lutaria para fazer isso ano após ano, mas não o Real Madrid.

Doloroso

Acuna não encerra a carreira de Ceballos por milagre. O jogador do Sevilla recebeu um cartão vermelho direto por um desarme em Ceballos, do qual provavelmente se arrependerá quando o vir na televisão. Descarte criminoso, muito duro, no tornozelo, com travas para cima… Soto Grado nem precisou de VAR.

Após o cartão vermelho, alguns jogadores do Sevilla começaram a caçar Ceballos. Montiel, Jordan e, embora o ex-jogador do Betis seja conhecido por sua teatralidade, essa não foi uma dessas ocasiões.