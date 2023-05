Sean O’Malley chama Merab Dvalishili de ‘um pouco idiota’ após briga; Dana White diz que confronto direto foi ‘má ideia’

Uma situação volátil poderia facilmente ter terminado muito pior depois que Sean O’Malley foi convidado para o octógono para um confronto pós-luta com o campeão peso galo Aljamain Sterling após o UFC 288 terminar.

Não demorou muito para O’Malley e Sterling começarem a trocar algumas palavras acaloradas com o presidente do UFC Dana White e outros dirigentes do UFC tentando manter a tampa de um barril de pólvora que estava prestes a explodir. As coisas quase foram de mal a pior depois que o companheiro de equipe de Sterling e também peso-galo do UFC, Merab Dvalishvili, pegou a jaqueta de O’Malley antes de pular na jaula para posar com ela.

O’Malley então confrontou Dvailishvili, o que levou Sterling a se envolver antes que a ordem fosse finalmente restaurada.

Após o evento, White assumiu a culpa por permitir que isso acontecesse, enquanto admitia que O’Malley entrando na jaula segundos depois de Sterling ter levantado a mão provavelmente estava apenas pedindo problemas, não importa quanta promoção aquele momento servisse para uma luta futura entre eles. .

“Tive ideias melhores do que esta noite”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 288. “Não é uma grande ideia, mas sim, [Sean O’Malley is] próximo. Foi uma ideia ruim [to bring him in the cage].”

De sua parte, O’Malley obviamente não falou muito bem de Dvalishvili, especialmente depois que sua jaqueta foi tirada e aquele incidente poderia facilmente ter explodido em uma altercação ainda mais feia.

“Merab, ele pegou a jaqueta, ele está fazendo pequenas coisas russas que eles fazem”, disse O’Malley durante o show pós-luta do UFC 288. “Merab é só um pateta. Eu não levo esse cara muito a sério.

É perfeitamente possível que O’Malley tenha que começar a prestar atenção em Dvalishvili, especialmente se ele for capaz de reivindicar o título do peso-galo em sua eventual luta com Sterling.

A maioria considera Dvalishvili o contendor nº 1 na divisão, embora ele tenha declarado enfaticamente que nunca lutaria contra Sterling, então ele está efetivamente preso no limbo enquanto seu companheiro de equipe tiver o título. Se O’Malley vencer Sterling, isso resolveria esse problema específico e Dvalisvhili provavelmente seria o próximo da fila.

Quanto à luta na noite de sábado, O’Malley insistiu que acreditava que Henry Cejudo realmente merecia a vitória, apesar do ex-campeão de duas divisões ter perdido na decisão dividida para Sterling.

“Pensei que Henry tivesse vencido por 3 a 2, talvez por 4 a 1”, disse O’Malley. “Na verdade, fiquei muito surpreso por eles terem dado a Aljo. Mas Henry apenas teve sorte porque eu ia apagar suas luzes para sempre. Ele teve sorte.

Com essa luta concluída, O’Malley está ansioso para seguir em frente em sua disputa pelo cinturão, embora acredite que Sterling e Cejudo já estavam disputando a chance de enfrentá-lo apenas porque ambos sabem que ele é o maior confronto possível para qualquer um dos dois.

“Eles nem estavam lutando pelo cinturão esta noite”, disse O’Malley. “Eles estavam lutando pela chance de lutar comigo. Obviamente, os campeões recebem dinheiro do pay-per-view. Eles realmente poderiam dar a mínima para o cinto.

“Essa luta hoje à noite foi para ver quem luta comigo. Eu era o cinturão esta noite e Aljo teve uma decisão talentosa.

Quanto a quando O’Malley pode ter a oportunidade de enfrentar Sterling, White disse que está mirando o próximo pay-per-view de agosto para a próxima luta pelo título dos galos. Idealmente, White acrescentou que gostaria que essa luta acontecesse em Boston.