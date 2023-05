Sean O’Malley espera ‘chocar o mundo’ contra Aljamain Sterling em Boston

Sean O’Malley está a uma vitória de fazer história.

Espera-se que “Sugar” seja o próximo desafiante do campeão peso galo Aljamain Sterling, que defendeu com sucesso seu cinturão no UFC 288 por meio de um aceno dividido sobre o retorno de Henry Cejudo. Durante a entrevista pós-luta de Sterling, O’Malley entrou na gaiola e se envolveu em um confronto cheio de conversas inúteis com Sterling para definir sua luta em potencial.

Uma visão do lado da jaula deu a O’Malley uma visão de perto de Sterling e embora ele tenha grande respeito pelas habilidades do campeão, ele espera vencer as adversidades quando eles finalmente se encontrarem.

“No mínimo, eu diria que é o tanque de gasolina dele”, respondeu O’Malley em A Hora do MMA quando questionado sobre o que mais o impressionou em Sterling. “Acompanhar Henry por cinco rodadas foi mais impressionante do que qualquer coisa. Eu entendo o quão perigoso é um adversário Aljo. Conheço seus pontos fortes, conheço seus pontos fracos, ele poderia ser considerado o maior peso-galo de todos os tempos agora com seu currículo, então sei no que estou me metendo. Estou muito empolgado com o desafio e acredito que tenho a capacidade e as habilidades para sair por aí e chocar o mundo, porque acredito que serei um grande azarão”.

“Eu acho que quando você olha para quem ele derrotou e como seu estilo é, muito pesado, eu realmente não lutei com um grappler muito, muito bom dentro do octógono”, continuou O’Malley. “Obviamente, eu treino com matadores absolutos. Entendo onde estão os pontos fortes e fracos e acredito que tenho as habilidades e acho que a perspectiva externa será de Aljo indo lá e fazendo o que fez com Cory [Sandhagen]. Temos tipos de corpo semelhantes, então só tenho que durar mais de 12 segundos do que Cory, e é uma vitória. Só piadas.”

Dada a seqüência de defesa do título de Sterling e a popularidade de O’Malley, espera-se que um confronto entre os dois seja uma das lutas mais esperadas da história da divisão de 135 libras. O’Malley está invicto em suas últimas cinco lutas e vem de uma emocionante vitória por decisão dividida sobre o bicampeão do UFC Petr Yan.

Apesar de seu poder de estrela, O’Malley disse que não tem pontos de pay-per-view garantidos para uma potencial luta pelo título com Sterling.

“É uma pena porque o campeão obviamente ganha os pontos de pay-per-view que eu não consegui nos meus termos e digo: ‘Ei, quer saber? Deixe-me ver um pouco disso’”, disse O’Malley. “Então, eu realmente não… é diferente. Se eu conseguir isso, talvez eu tente forçar um pouco mais, mas no final do dia eu quero que vá muito bem. Aljo vai me mandar uma pequena porcentagem dele, ele disse. Eu acho que ainda vai fazer muito bem. No que diz respeito a um número para colocar nele, direi apenas duas vezes melhor do que o que quer que este tenha feito.

“Estou ganhando uma boa quantia de dinheiro, então não estou muito preocupado com isso”, acrescentou O’Malley. “Estou sendo pago, então ficarei bem sem isso. Eu tenho que ir lá e ainda fazer o que tenho que fazer e isso é tirar Aljo e então partiremos de lá.

O’Malley mais tarde esclareceu que estava brincando sobre Sterling ter oferecido a ele uma parte dos lucros do pay-per-view.

Ele também manteve uma atitude leve antes de enfrentar Sterling quando se viu sentado com a família de Sterling no Prudential Center em Newark, NJ Em contraste com o confronto tenso que estava por vir, O’Malley acabou apoiando Sterling um pouco porque ele estava assistindo ao lado mãe de Sterling.

“Eu sei como minha mãe fica durante as lutas, então eu estava tentando confortá-la, ‘Aljo vai se sair bem'”, disse O’Malley. “Ela é uma boa senhora, então não foi estranho. Eu tenho que bater no filho dela, o que, eu vou ser mau com ela também?”

O’Malley está determinado a fazer seu confronto com Sterling acontecer em Boston, que deve sediar um evento do UFC em 19 de agosto. Sterling disse que pretende retornar em setembro, mas O’Malley não vê por que Sterling deveria ser autorizado a chamar os tiros nesta situação.

“Se eles conseguirem o local, se eles conseguirem Boston, acho que o UFC gostaria de me trazer para Boston”, disse O’Malley. “Não sei quanta escolha Aljamain tem. Ele é o campeão, eu sou o número 1, ele não se machucou, está bem. Independentemente disso, acho que estou lutando em Boston. Se ele quer aparecer e ganhar o maior prêmio de sua vida, isso depende dele.”

É especialmente importante para O’Malley voltar à ação, já que ele não luta desde outubro passado, quando venceu Yan no UFC 280 em Abu Dhabi. Além disso, já que Sterling está tão confiante que fará um trabalho rápido com ele, O’Malley acha que Sterling pode apenas assinar o contrato para a luta e se preocupar com a preparação mais tarde.

“Estou animado, estou pronto para voltar lá”, disse O’Malley. “Acho que setembro, quem sabe onde esse cartão estará em setembro? Acho que agosto faz sentido. São 15 semanas, três meses e meio, quase quatro meses. Isso é bastante tempo para ele tirar algumas semanas de folga, voltar lá.

“Ele falou que vai me dobrar em um round, então nem sei porque ele treinaria. Talvez tire 14 semanas de folga, treine a semana de luta e tente fazer o trabalho lá.