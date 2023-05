Sean O’Malley: Henry Cejudo ‘sortudo’ por não lutar comigo depois do UFC 288, ‘eu adoraria dormir com aquele cara’

Sean O’Malley estava ansioso pela possibilidade de lutar contra Henry Cejudo, embora ache que a luta seria fácil.

Essa luta provavelmente não acontecerá tão cedo, já que Cejudo ficou aquém do placar em sua recente luta de retorno no UFC 288 contra o campeão peso galo Aljamain Sterling. Cejudo estava voltando de um hiato auto-imposto de três anos e uma vitória sobre Sterling o prepararia para outra grande luta, possivelmente contra o campeão dos penas Alexander Volkanovski ou um dos numerosos contendores até 135 libras.

O’Malley se posicionou como o desafiante número 1 no peso galo depois de derrotar Petr Yan em sua última luta e acredita que foi melhor Cejudo perder para não cair na mira de O’Malley.

“Acho que Henry teve sorte”, disse O’Malley em A Hora do MMA. “Ele teve sorte de ter perdido aquela luta porque eu acredito que eu teria apagado as luzes de Henry. Ele fica lá com o queixo erguido. Tenho certeza que você viu Conor [McGregor’s] tweet e outras coisas, isso foi absolutamente hilário porque Henry, ele acha que é apenas isso – ele tem um bom currículo, ele é muito bom, não me interpretem mal, mas ele acha que inventou o jogo de sparring. Ele acha que é apenas esse cara que é o cara incrível, é apenas irritante. Então eu adoraria dormir com aquele cara.

“Ele sai de queixo erguido, luta como se tivesse 1,80m, não. Ele luta como se fosse um cara alto e você acha que sendo tão inteligente quanto ele, ele teria um estilo um pouco melhor, mas eu estava empolgado lá.”

O tweet de McGregor a que O’Malley se refere apresentava um breve videoclipe de McGregor comemorando a vitória de Sterling e zombando da postura de luta de Cejudo. Esse tweet foi enviado (e posteriormente excluído) logo após a conclusão do UFC 288 e Cejudo mais tarde atirou de volta em McGregor alegando que ele “não tem merda no meu currículo”.

O’Malley concorda com a crítica de McGregor ao estilo de trocação de Cejudo.

“Ele se saiu bem, honestamente pensei que ele havia vencido a luta, mas é como, talvez ‘Capitão’ [Eric Albarracin] disse a ele para ficar assim?’ disse O’Malley. “Não sei se ele mesmo pensou nisso, mas para alguém que fala tão bem de si mesmo, você acha que ele teria um estilo um pouco melhor sendo o tipo de construção dele.”

Com Sterling tendo derrotado Cejudo, TJ Dillashaw e Petr Yan em suas três primeiras defesas de título no UFC, um encontro com O’Malley parece ser a continuação lógica dessa corrida. Todas as partes parecem concordar quando O’Malley entrou no cage para enfrentar Sterling durante a entrevista pós-luta do campeão e ambos parecem confiantes de que a luta acontecerá este ano.

Enquanto O’Malley está convencido de que uma luta com Cejudo faria bilheteria maior do que uma com Sterling, ele está confiante em seu próprio poder de atração, independentemente de com quem ele divide o octógono.

“Eu penso [Cejudo is the bigger money fight], mas agora que Aljo venceu Henry, eu contra Aljo ainda é uma luta muito grande ”, disse O’Malley. “Acho que eu x Henry é uma luta um pouco maior, mas sem muita diferença. Esses caras são empates semelhantes. Estou muito curioso para saber o que os pay-per-views fizeram para essa luta. Acho que eu contra Aljo poderia dobrar… Ou eu poderia dobrar, desculpe.

Existem muitas razões pelas quais O’Malley pode gostar de lutar contra Cejudo em algum lugar no futuro, seja porque ele sente que é uma luta favorável ou porque ele vê o lado positivo em possivelmente conseguir uma vitória sobre uma lenda dos esportes de combate que ganhou o ouro olímpico e venceu Títulos do UFC no peso mosca e peso galo.

No entanto, se você perguntar a O’Malley, sua motivação para enfrentar Cejudo não é tão complicada.

“Você não pode me dizer que não gostaria de dar um soco na cara dele”, disse O’Malley. “Ele só tem aquela cara. Aquela cabeça grande, braços curtos, pernas curtas, ele tem 1,50m, luta com o queixo mais alto do que… sei lá, tem algo no Henry que eu adoraria bater nele.

“Quem sabe, talvez em algum momento, se ele não desistir novamente, então podemos fazer isso acontecer.”