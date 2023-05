Sean O’Malley ignora as lesões de Aljamain Sterling antes do UFC 292: ‘Chama-se disciplina’

Sean O’Malley acredita que se Aljamain Sterling usar seu tempo entre sua recente luta com Henry Cejudo e o UFC 292 com sabedoria, o campeão peso galo não deve ter problemas para chegar à luta.

O’Malley desafiará Sterling pelo título no evento principal do retorno da promoção a Boston em 19 de agosto. Sterling disse recentemente que concordou com a luta e planeja competir, mas tem algumas lesões persistentes de sua vitória no UFC 288 sobre Cejudo que ele queria ter certeza de que não atrapalharia sua preparação.

Enquanto O’Malley entende que Sterling lutou no início deste mês, “Sugar” parece que com o plano certo, chegar a agosto é factível.

“Ele apenas lutou, mas olhe para [Israel Adesanya]o filho da puta lutou quatro vezes em 12 meses”, disse O’Malley no TimboSugarShow. “Você tem quatro meses, sei que tem gente que fala três meses, mas são quatro meses de luta. Tire dois meses de folga, recupere-se e treine duro por dois meses. Não é ciência, ou é?

“Chama-se disciplina.”

Sterling recentemente twittou para O’Malley sobre a programação da luta, sugerindo que eles mudassem para o UFC 290 em julho, o que O’Malley recusou para manter as coisas como estão. Além disso, o presidente do UFC, Dana White, tinha algumas coisas a dizer sobre Sterling na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 73, afirmando que o detentor do título de 135 libras “não consegue sair do seu próprio caminho”, o que provocou uma resposta de Sterling.

O’Malley parece intrigado com a abordagem de Sterling e esclarece que a data para a luta pelo campeonato foi marcada pelo UFC, não por O’Malley.

“Ele age como se mandasse”, disse O’Malley. “Eu também não estou agindo como se eu mandasse. Dana disse agosto, então eu disse agosto. Não é como se eu dissesse a Dana: ‘Ei, porra, dirija em agosto, eu dirijo essa merda’. Eu disse, ‘Ei, tio Dana’ – eu não o chamei de papai Dana como ele diz – eu disse, ‘Tio Dana, quando você quer que eu bata em Aljo?’ E aconteceu de ser agosto.