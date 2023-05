Sean O’Malley sobre Merab Dvalishvili: ‘Ele teve uma boa carreira e ninguém dá a mínima’

Sean O’Malley está farto de Merab Dvalishvili.

O’Malley e Dvalishvili inadvertidamente se tornaram o último casal estranho do MMA quando sua divertida troca dentro da jaula se tornou viral no UFC 288. desafiador. Foi quando o amigo de longa data e companheiro de equipe de Sterling, Dvalishvili, secretamente roubou a jaqueta vermelha inspirada em Michael Jackson de O’Malley e subiu no octógono para comemorar o momento com os fãs no Prudential Center de Nova Jersey.

Dvalishvili foi visto com uma jaqueta vermelha em várias entrevistas desde então, e O’Malley não pode deixar de se maravilhar com o quanto o contendor georgiano ordenhou o truque.

“Mas isso é péssimo – Merab derrotou mocinhos, ele teve uma boa carreira e ninguém dá a mínima”, disse O’Malley na segunda-feira em seu podcast O Show do Açúcar Timbó. “A coisa mais emocionante que já aconteceu com ele foi eu dar a ele minha jaqueta para segurar, e é como se ele estivesse correndo [with it]. Ele comprou uma réplica, ele está usando. Ele está tentando fazer o máximo de entrevistas possível. Ele é como, ‘Puta merda, é assim que se sente quando alguém se importa comigo’.

“É como, cara, isso foi há três semanas, amigo. Tire. Não é nem o real. É a porra da falsificação que você comprou, cara.”

Dvalishvili vem de uma seqüência de nove vitórias consecutivas no UFC até a disputa do título, culminando com uma vitória dominante sobre Petr Yan em março passado. No entanto, Dvalishvili afirmou repetidamente seu desinteresse em disputar o cinturão de Sterling por causa de seu relacionamento próximo com o campeão, o que abriu as portas para outros contendores como Cejudo e O’Malley entrarem na disputa pelo título, o último dos quais desafia Sterling em 19 de agosto no UFC 292.

O empresário de Dvalishvili, Oren Hodak, disse ao MMA Fighting na terça-feira que Dvalishvili deve ficar fora dos gramados por três a quatro meses após passar por uma cirurgia para reparar danos na mão. Essa notícia mudou alguns planos iniciais para a divisão do peso galo, já que Cejudo estava originalmente planejando lutar contra Dvalishvili no mesmo card que Sterling x O’Malley no UFC 292 em Boston. Desde então, Cejudo passou a chamar por uma oportunidade de enfrentar O’Malley em uma disputa pelo título interino no UFC 292 se as lesões persistentes de Sterling o impedirem de lutar.

Apesar de uma discussão contenciosa com Dana White, Sterling afirmou que planeja lutar contra O’Malley no UFC 292 de qualquer maneira.

De qualquer forma, O’Malley não está comprando o que Cejudo está vendendo.

“Henry é como uma namoradinha chata com quem ‘Aljo’ terminou”, disse O’Malley. “Ele é como, ‘Não, eu quero você de volta.’ … Eu superei.”