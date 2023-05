Secretaria de Assistência Social de Penedo entrega Carteira do Idoso para transporte gratuito e de portador de Fibromialgia neste sábado, 13

Secom PMP

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) informa que entregará neste sábado, 13, o lote mais recente da Carteira do Idoso para transporte gratuito intermunicipal.

A pasta da Prefeitura de Penedo também vai disponibilizar para mulheres portadoras de fibromialgia a carteira que assegura prioridade de atendimento em filas e serviços.

Os documentos estarão disponíveis no evento Assistência Com Você – Dia das Mães, que será realizado na Praça 12 de Abril, a partir das 8 horas.

Além da entrega das carteiras (confira relação abaixo da notícia), haverá atendimento do Cadastro Único, principalmente para quem está com Bolsa Família bloqueado; atendimento à população no Expresso Saúde e das empresas de água e energia, analisando a inclusão na tarifa social para pessoas de baixa renda.

Na primeira edição do Assistência Com Você haverá ainda sorteio de brindes, brincadeiras para as crianças e shows artísticos.

Confira abaixo quem vai receber as carteiras

Carteira de Fibromialgia

JOSINETE MONTEIRO

CICERO PEREIRA DA SILVA

VERA LUCIA DA SILVA PEIXOTO

ANGELA RAIMUNDA FERREIRA

SILVIA ROSA LIMA

ELIANE SANTOS FRANÇA

ROSILENE DOS SANTOS

RITA DE CASSIA DE CASTRO MONTE

Carteira do Idoso para Gratuidade no Transporte Intermunicipal

CARTERINHA-DE-IDOSO