Secretaria de Assistência Social de Penedo leva atendimento do Bolsa Família para Ponta Mofina, Embrapa e Ilhas das Canas

Secom PMP

Cerca de oito mil pessoas que residem em Penedo estão com Bolsa Família bloqueado e para agilizar o atendimento à população, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) está descentralizando o atendimento.

“Nós estamos deslocando nossa equipe de trabalho, principalmente do Cadastro Único, até as comunidades da zona rural, começando pela Ponta Mofina, Embrapa e Ilha das Canas”, informa a Secretária de Assistência Social, Ana Teresa Lopes, sobre a busca ativa que começa nesta quarta-feira, 17.

O atendimento aos beneficiários do programa de distribuição de renda das oito ao meio-dia, na sede da associação de moradores e agricultores da Ponta Mofina.

Na quinta, 18, a Secretaria de Assistência Social estará com o mesmo serviço no povoado Embrapa e na sexta, 19, na Ilha das Canas.

Para ser atendido e fazer o encaminhamento do desbloqueio, é preciso apresentar carteira de identidade (RG), CPF, comprovante de residência atualizado e o número do NIS.

O bloqueio do Bolsa Família é feito pelo governo federal e foi gerado pela descoberta de irregularidades na distribuição do benefício, com base no cruzamento de dados autodeclarados com informações do e-SUS, censo do IBGE e outras fontes oficiais.