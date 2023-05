Secretaria de Saúde de Penedo atualiza pessoal sobre manejo clínico da toxoplasmose em gestantes e recém-nascidos em Penedo

Assessoria SEMS Penedo

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Penedo realizou nesta terça-feira, 16, um treinamento de atualização sobre o manejo clínico da toxoplasmose em gestantes e recém-nascidos.

O evento aconteceu no auditório da Casa de Aposentadoria e reuniu médicos, enfermeiros e dentistas da Atenção Primária, do Centro de Saúde da Mulher e da Santa Casa de Misericórdia de Penedo, além de obstetras e pediatras da rede particular.

A toxoplasmose é uma infecção causada por um protozoário chamado “Toxoplasma Gondii”, encontrado nas fezes de gatos e de outros felinos. Ela é causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados e é uma das zoonoses (doenças transmitidas por animais) mais comuns no mundo. Se o bebê for infectado pode ter problemas de visão, audição e até retardo mental.

“As notificação estão aumentando desde o final de 2021, não só em Penedo, mas em todo o estado, e por sentir uma dificuldade dos profissionais com relação ao diagnóstico, tratamento, alta e solicitação de exames, nós convidados o departamento estadual de zoonoses para abordar o assunto com profissionais da saúde que atuam no nosso município”, explica a Superintendente da Vigilância em Saúde da SEMS, Jamilla Gabriela Santos Peixoto.

A médica neonatologista Syrlene Patriota e a veterinária Bianca Suruagy foram as responsáveis por apresentar as atualizações e aproveitaram para sanar todas as dúvidas sobre a doença, que tem tratamento disponível, de forma integral e gratuita, pelo Sistema Único de Saúde(SUS).

Em caso de toxoplasmose na gravidez, é importante o acompanhamento no pré-natal e a pratica das orientações que forem repassadas pelas equipes de saúde.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo