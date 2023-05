Secretaria de Saúde de Penedo homenageia técnicas e enfermeiras

Assessoria SEMS

O modelo de enfermagem que conhecemos hoje em dia surgiu por volta de 1840, porém foi durante a pandemia de 2019/2020 que o mundo abriu os olhos para a importância do trabalho de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, destacando a força e a dedicação desses profissionais na linha de frente contra a Covid-19.

E para homenagear as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), a gestão da pasta aproveitou o Dia do Enfermeiro e o Dia do Auxiliar e Técnico de Enfermagem, comemorados nos dias 12 e 20 de maio respectivamente, para realizar um evento em reconhecimento e agradecimento aos serviços prestados no município.

O encontro reuniu os profissionais da saúde da Casa de Aposentadoria nesta quinta-feira (18) para um coffee break e palestra com a enfermeira obstetra Dannyelly Dayane, além da entrega de brindes para todos.

A Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça, prestigiou o evento e frisou a importância do trabalho do pessoal que atua na rede básica, UPA, Centro de Diagnóstico e outros setores da SEMS Penedo.

“A categoria é tão fundamental que é até difícil reunir todos para uma homenagem porque a população não pode ficar desassistida em nenhum momento. O trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem é de suma importância e a gestão sabe reconhecer isso”, afirmou Waninna, com uma novidade que, em breve, será divulgada pelo Prefeito Ronaldo Lopes.

“Para mim, a enfermagem é a humanização de atendimento aos pacientes, trabalho que traz esperança e melhor expectativa de vida em cada ser humano que atendemos”, disse o técnico de enfermagem e Gerente da Atenção Primária, Marconde Firmino.

Texto e fotos Gabriela Flores -jornalista e social media