Secretaria de Saúde de Penedo realiza 2ª edição do Selo de Qualidade da Vigilância Sanitária

Assessoria SEMS

A Prefeitura de Penedo promove na próxima quinta-feira, 01 de junho, a segunda edição do Selo de Qualidade da Vigilância Sanitária, valorização dos estabelecimentos sem notificação de irregularidades nas últimas três inspeções realizadas pelo setor vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Penedo é pioneira em Alagoas na entrega dessa identificação que visa premiar os estabelecimentos sujeitos à fiscalização da Vigilância Sanitária e que receberam a classificação “A” de qualidade, que varia em uma escala de “A” até “E”.

“Todo mundo quer saber quais são os estabelecimentos que não se enquadram, mas nós queremos destacar os estabelecimentos que estão em dia com a vigilância sanitária para poder servir de estímulo aos outros estabelecimentos melhorarem e atingirem o patamar de excelência”, explica o Diretor da Vigilância Sanitária da SEMS Penedo, Ângelo Mendes.

“Por ser uma cidade turística, Penedo precisa ter toda sua rede de recepção dentro dos melhores parâmetros. E o selo identifica isso para a população e para os visitantes”, acrescenta Ângelo Mendes.

A segunda edição do Selo de Qualidade da Vigilância Sanitária acontece no dia 1º de junho, às 19h30, no Theatro Sete de Setembro. Serão entregues 250 selos durante o evento que reunirá empresários de diversos setores, entre eles escolas, hotéis, consultórios médicos, academias, lanchonetes e restaurantes.

Por Gabriela Flores – jornalista e social media