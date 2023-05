Secretaria Municipal de Assistência Social desloca equipe do Cadastro Único para zona rural e bairros de Penedo

Secom PMP

Cerca de oito mil beneficiários do Bolsa Família em Penedo estão sem acesso ao programa de distribuição de renda, suspensão gerada após cruzamento de dados feito pelo governo federal.

Com objetivo de encaminhar a inclusão de quem se enquadra no perfil do Bolsa Família, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) está com equipe do Cadastro Único nas ruas da cidade e da zona rural.

O trabalho da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas já fez a busca ativa nos povoados Ponta Mofina, Ilha das Canas, Ponta da Ilha e Embrapa e está sendo realizado nas comunidades Peixoto, Cerquinha das Laranjas e Saco do Arroz nesta sexta, 26.

Na próxima segunda-feira, 29, a força-tarefa da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Penedo estará no bairro Santa Cecília, popular Matadouro, das oito ao meio-dia, atendendo a população na capela da comunidade.

O trabalho da pasta administrada por Ana Teresa Lopes não para e se estende até a noite de segunda, 29, no bairro Santa Isabel, mais conhecido como Santa Isabel, recebendo os moradores na Escola Municipal Barão de Penedo para situações relacionadas ao Bolsa Família.