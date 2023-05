Secretário da Polícia Penal da Bahia Confirma Número de Vagas para Novo Edital de Concurso

O concurso Polícia Penal BA ( Bahia) deve sair em breve. O secretário, estadual de Administração Penitenciária, José Antônio Gonçalves, durante evento, esclareceu detalhes sobre vagas e andamento do novo edital.

De antemão, vale pontuar que o certame está previsto e deve ser autorizado pelo governador do estado, Jerônimo Rodrigues, logo mais.

O titular da pasta divulgou que o certame não saiu até o momento, porque o governo aguardava pela aprovação da Casa Legislativa em relação à criação da Polícia Penal e mudança da nomenclatura, antes, agente penitenciário.

Sobre vagas concurso Polícia Penal BA

O secretário anunciou que o novo edital deve contar com 287 vagas imediatas e mais 800 para formação de cadastro reserva. O quantitativo deve-se à necessidade de compor o quadro de profissionais.

Ainda declarou: “Precisamos de mais efetivo. Já está na mesa do governador o próximo concurso público, que não fizemos ainda porque estávamos nessa transição de agente penitenciário para a Polícia Penal, mas o governador Jerônimo logo logo homologará e mandará publicar o edital”.

LOA 2023

O concurso está incluso no LOA 2023 ( Lei Orçamentária Anual). De acordo com o orçamento, há a previsão de 400 vagas. O documento está em andamento e teve novas movimentações no mês de março deste ano.



Mediante situação, caberá ao setor avaliar a solicitação e, posteriormente, o governador dar o seu aval ou não para o certame. O edital é totalmente aguardado há alguns anos e foi avaliada como necessário junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Atribuições da carreira

Os aprovados do concurso Polícia Penal BA deverão ter as seguintes atribuições:

Zelar pela disciplina e segurança dos presos, evitando fugas e conflitos;

Fiscalizar o comportamento da população carcerária, observando os regulamentos e normas em vigor;

Providenciar a necessária assistência aos presos, em casos de emergências;

Fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos nas Unidades Prisionais;

Verificar as condições de segurança da Unidade em que trabalha;

Elaborar relatório das condições da Unidade;

Fazer triagem de presos de acordo com a Lei de Execução Penal;

Conduzir e acompanhar, em custódia, os presos entre as Unidades Prisionais integradas do Complexo Penitenciário do Estado da Bahia, e, em casos emergenciais, nos deslocamentos para fora do referido Complexo

Penitenciário, com o auxílio da Polícia Militar, para melhor segurança do trabalho;

Realizar trabalhos em grupo e individualmente com o objetivo de instruir os presidiários, neles incutindo hábitos de higiene e boas maneiras;

Encaminhar solicitações de assistência médica, jurídica, social e material ao preso;

Coordenar as atividades laborativas dos internos dentro da Unidade;

Executar outras atividades correlatas.

Quais são os requisitos do concurso Polícia Penal BA?

Os requisitos para os cargos são:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos

termos do § 1º do artigo 12 da Constituição Federal;

Idade mínima de 18 (dezoito) anos;

Estar em pleno gozo e exercício dos direitos políticos;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada mediante exames médicos, testes físicos e exames psicológicos;

Possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria mínima B.

Quando foi o concurso Polícia Penal BA?

O último concurso aconteceu em 2014 e teve a IBFC como banca organizadora. Foram 490 vagas para Agente Penitenciário.

Os valores salariais para o cargo de Agente Penitenciário era de R$ 1.775,69, para jornada semanal de 30h. Sobre as etapas, os concurseiros contaram com as seguintes fases:

Provas Objetiva e Discursiva;

Exames pré-admissionais

Exame de documentação

Avaliação Psicológica

Exame Médico

Teste de Aptidão Física

Investigação Social

Curso de Formação.

Fase objetiva

A fase do concurso contou com 65 questões com conhecimentos gerais e específicos sobre os seguintes conteúdos:

Conhecimentos gerais

LÍNGUA PORTUGUESA

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

RACIOCÍNIO LÓGICO

ATUALIDADES

NOÇÕES DE IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO

Conhecimentos específicos

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

NOÇÕES DE DIREITO PENAL

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL

TÓPICOS DE DIREITOS HUMANOS

A Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, teve valor de 100 (cem) pontos e apresentou 3 (três) temas ao candidato, que teve de desenvolver 1 (um) deles com no mínimo 20 (vinte) linhas e o máximo de 30 (trinta) linhas, segundo o edital.