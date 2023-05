Sedop PA: Novo Edital Está Chegando – Fique Atento!

O concurso Sedop PA (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará), apesar de já contar com banca organizadora, sofreu uma nova movimentação.

O certame agora conta com nova comissão organizadora. O novo grupo foi anunciado na última quinta-feira, 11 de maio.

Os nomes escolhidos foram:

Fábio Gomes Larêdo – Seplad (presidente);

Fernanda de Carvalho Bessa Machado – Seplad;

Leonardo Augusto Lobato Bello – Sedop;

Herson Simei Queiroz de Moraes – Sedop.

Vagas concurso SEDOP PA

De acordo com o projeto básico do concurso Sedop PA , são 31 vagas mais formação de cadastro reserva com oportunidades para nível médio e superior. Confira:

Nível superior

Cargo de Técnico em Gestão Pública

Contador – 03 vagas mais CR

Economista – 03 vagas mais CR

Arquiteto – 01 vaga mais CR

Engenheiro Civil – 01 vaga mais CR

Cargo de Técnico em Gestão de Infraestrutura

Arquitetura e Urbanismo – 05 vagas mais CR

Engenharia Civil – 03 vagas mais CR

Nível médio

Assistente Administrativo – 12 vagas mais CR

É importante destacar que a quantidade de vagas referente ao cadastro reserva ainda não foi especificada. Os salários variam a depender do cargo, sendo de:



Para os cargos de Nível Superior: R$ 2.809,37

Para o cargo de Nível Médio: R$ 1.200,00

A taxa de inscrição varia a depender dos cargos, sendo de:

R$50 para os cargos de nível médio; e

R$80 para os cargos de nível superior

Como serão as provas do concurso Sedop PA ?

O certame será composto de duas etapas. A fase inicial, por sua vez, será composta de Exame de Avaliação de Conhecimentos, com Prova Objetiva e Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, abordando todas as disciplinas constantes do conteúdo programático a ser informado posteriormente.

Já a segunda fase será: Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, a ser realizada apenas para os cargos de nível superior.

Sobre a SEDOP

A Sedop tem, por finalidades institucionais, propor e implementar a política de organização urbana e regional do estado, gerenciar a execução dos planos, programa e projetos dela decorrentes, tanto nas áreas de competência estadual quanto de interesse urbano, em consonância com a Política Estadual de Desenvolvimento, além de planejar, coordenar, monitorar, fiscalizar, avaliar e executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado ou de seu interesse.

Edital de concurso Sedop PA em 2021

O último edital aconteceu em 2021 e foi destinado à contratação temporária. Ao todo foram 39 vagas sendo 26 vagas de nível superior e 13 nos níveis médio/técnico, sendo todas para Belém.

Na ocasião, os ganhos dependem do cargo, podendo variar de R$1.100 e R$1.560,76.

Concurso federal com vagas previstas no Pará

O concurso Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) segue sendo um dos mais aguardados, levando em conta a necessidade de contratação de novos servidores para recompor o quadro pessoal.

Por mais que ainda não foi confirmado se o órgão enviou uma nova solicitação, sabe-se que o prazo limite é até o dia 31 de maio.

Vale lembrar que a Anac realizou um pedido em 2022 e que ainda encontra-se em análise. “Desta feita, não há expectativa no momento para a realização de concurso público”, afirmou o órgão.

Necessidade do concurso ANAC

Como mencionado, há uma certa urgência para realização de novos editais já que a Anac conta com 559 cargos vagos divididos da seguinte forma:

especialista (267);

técnico em regulação (146);

analista (89); e

técnico administrativo (57).

Solicitação concurso ANAC

Na solicitação de 2022, foram pedidas 169 vagas, sendo 145 para o cargo de especialista em regulação de aviação civil e 24 para analista administrativo, ambos de nível superior.

A Anac pontuou que será enviada uma nova solicitação, dessa vez, para formação de cadastro reserva. Sobre o assunto, disse: “A Anac também pretende solicitar novamente o concurso público para a formação de cadastro reserva para recompor a força de trabalho que vem diminuindo desde 2018, quando o último concurso expirou”.

Como foi o último concurso ANAC?

O último concurso Anac aconteceu em 2015. Foram concedidas 150 vagas para nível médio e superior. A distribuição das oportunidades aconteceu do seguinte modo:

cargos de técnico administrativo (15) e técnico em regulação (45), de nível médio, com remunerações de R$ 6.062,52 e R$ 6.330,52;

cargos de analista administrativo (25) e especialista em regulação de aviação civil (65), de nível superior.

Neste último caso, os salários poderiam chegar a R$ 12.347,49. O certame foi organizado pela Escola de Administração Fazendária.

Além de provas objetivas, o concurso Anac contou com etapa discursiva e títulos, neste caso, para os cargos de nível superior.