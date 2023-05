Segunda edição da FliPenedo confirma sucesso do evento

Secom PMP

Com programação diversificada e para todos os públicos, a segunda edição da Festa Literária de Penedo (FliPenedo) confirma o sucesso da iniciativa do governo Ronaldo Lopes/João Lucas.

Estudantes de escolas públicas e privadas participaram ativamente das contações de história, lotando o Centro de Convenções e Eventos Zeca Peixoto. o antigo Cinema São Francisco.

No Theatro Sete de Setembro, a FliPenedo 2023 manteve o alto nível dos debates sobre produção literária, em seus diferentes contextos, com apresentações culturais.

Durante o encerramento da festa literária, Ronaldo Lopes agradeceu o empenho da equipe da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) e das instituições parceiras, destacando a mídia gratuita gerada para a cidade preparada para grandes eventos.

A segunda edição da Festa Literária de Penedo foi encerrada com show do cantor Zeca Baleiro no palco do Largo São Gonçalo, diante do público que também curtiu a tenda literária.

Vídeo Felipe Cavalcante

Fotos Kamylla Feitosa e Deywisson Duarte