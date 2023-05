Segurança do show de Tom Sandoval remove fã com placa de Ariana Madix

Reproduzir conteúdo de vídeo



BACKGRID

por Tom Sandoval não conseguiu escapar do drama ‘Scandoval’ mesmo enquanto se apresentava no palco … dando um chute no pé de uma fã de seu show em Pittsburgh, depois que ela ergueu uma placa “#TeamAriana”.

A estrela de “Vanderpump Rules” estava arrasando no Jergel’s Rhythm Grille em Pittsburgh no fim de semana do Memorial Day quando uma mulher na multidão mostrou o cartaz de papel para ele, deixando claro que ela estava apoiando sua ex-namorada. Ariana Madix.

A mulher garantiu que Tom e todos os outros o vissem … segurando-o bem alto e fazendo um giro de 360 ​​com o sinal na mão. Eventualmente, a segurança veio e pegou a placa antes que ela fosse escoltada por outro.

Claro, Tom está passando por um momento difícil desde que saiu a notícia de que ele traiu Ariana com sua co-estrela. Raquel Leviss … colocando um fim difícil em seu relacionamento de 10 anos. E, embora ele ainda esteja shows esgotados para “Tom Sandoval & The Most Extras”, parece que nem todos com ingresso são do time Sandoval.

Você vai se lembrar, TS oficiais de Pittsburgh irritadosquando foi pego reclamando da Pensilvânia antes mesmo de descer do avião para o show.

O TMZ divulgou a história … Tom estava em um avião no fim de semana indo para Pittsburgh, quando um outro passageiro o ouviu no telefone com Raquel, dizendo a ela que ele estava indo para “f *** ing Pittsburgh”.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Instagram / @tomsandoval1

Tom negou ter dito isso e depois nos disse: “O show que fizemos em Pittsburgh esgotou e as pessoas foram incríveis”.