Seleção de PIN EBT (guia completo)

O EBT EDGE é um site de soluções governamentais que disponibiliza um cartão para cada tipo de atendimento. Para famílias e indivíduos com renda moderada, o governo oferece uma solução ao fornecer um cartão que pode ajudá-los a manter um estilo de vida saudável mesmo quando a inflação está em alta. Se você acabou de receber seu cartão EBT EDGE e não sabe como ativar o PIN, aqui está nosso guia para ajudá-lo.

O que é EBT Edge Card?

O EBT Edge, também conhecido como Transferência Eletrônica de Benefícios, é um sistema de informações de contas. Este sistema permite que o departamento de bem-estar do estado emita benefícios usando cartões de pagamento codificados magneticamente. Este é o seu cartão EBT Edge. Além disso, os benefícios incluem ajuda em dinheiro, vale-refeição e outros tipos de assistência governamental.

O cartão EBT Edge é usado pelos titulares do cartão, bem como pela agência estadual que gerencia as contas EBT. Além disso, os titulares do cartão EBT podem usar esta plataforma para verificar seu saldo, ver o histórico de transações e gerenciar as configurações da conta. Por outro lado, as Agências Estaduais podem usar o EBT edge para gerenciar os usuários do EBT e monitorar a atividade das transações, além de acessar os relatórios.

Sendo uma empresa governamental, o EBT Edge é uma plataforma extremamente segura que precisa de ativação junto com um ID de login e senha. Não há como nenhum invasor fraudar esse sistema. Como resultado, você precisa ativar o PIN em ebtegde.com antes de poder usar seus serviços.

Por que você precisa ativar o PIN em ebtegde.com?

Como já mencionado, o EBT Edge é um serviço auxiliado pelo governo. E um PIN é muito importante para manter o uso não autorizado e o acesso aos benefícios que são totalmente seus. Em outras palavras, seu cartão EBT funciona como um cartão de débito e contém fundos que são usados ​​para comprar alimentos qualificados em varejistas autorizados.

Se você configurar um PIN, poderá impedir o acesso de pessoas não autorizadas, mesmo que seu cartão seja roubado. Ele também protegerá seu cartão contra uso indevido. No entanto, lembre-se de nunca compartilhar o PIN com ninguém e mantê-lo privado.

Como ativar o PIN no EBTEDGE.com?

Se você já recebeu seu cartão EBTEdge, agora pode prosseguir com o processo de ativação do PIN. A partir de agora, existem dois métodos para ativar o PIN no seu cartão EBTEDGE. Ambos os métodos são discutidos abaixo.

1. Usando o Suporte ao Cliente

Ligar para o suporte ao cliente e pedir que gerem seu PIN e ativem o cartão EDGE é a maneira mais fácil. Isso ocorre porque você não precisa fazer nada além de falar. Aqui estão os passos que você precisa seguir para fazer isso:

Abra seu discador em seu telefone e disque 1-866-545-6502. Ligue e permaneça na chamada até ouvir um bipe. Agora você precisará pressionar os botões. 1 é para inglês e 2 é para espanhol. Escolha o idioma de sua preferência e continue. Quando um agente atender sua chamada, diga a ele que você precisa gerar seu PIN. Ele então pedirá algumas informações que incluem seu SSN e comprovante de identidade. Ele também pedirá o número do seu cartão de 16 dígitos. Agora o agente irá transferir sua chamada para um IVR onde você poderá fazer seu PIN.

Feito isso, seu cartão EBT Edge está pronto para uso e seu novo PIN é ativado.

2. Usando a seleção de PIN EBT

Se você não gosta de falar com o suporte ao cliente, este método pode ser adequado para você. Neste método, mostraremos como você pode ativar o PIN do cartão EBTEDge usando seu portal online. Aqui estão os passos:

Abra um navegador da Web em seu PC ou smartphone. Acesse ebtedge.com. Na parte inferior, clique em titular do cartão Conecte-se. Agora, digite o seu ID do usuário e Senha. Isso é fornecido com o cartão. Caso não possua, clique em Registro e siga as instruções na tela. Digite o OTP que você recebe em seu telefone. Depois que sua conta for criada, vá novamente para a página de login do titular do cartão e faça login usando as credenciais. Feito isso, gere seu PIN.

Novamente, se você estiver tendo problemas para gerar seu PIN dessa maneira, precisará entrar em contato com o suporte ao cliente e informá-los sobre o problema.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode ativar o PIN no ebtedge.com ou EBT Edge Card. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver quaisquer questões ou problemas, certifique-se de comentar abaixo.

