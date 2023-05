Seleção dos Estados Unidos para a Copa do Mundo Sub-20 revelada: quem são os jogadores para ficar de olho?

futebol americano divulgou na quarta-feira a tão esperada escalação para o próximo torneio de 24 times Copa do Mundo Sub-20 em Argentina.

Os jovens americanos iniciam a fase de grupos contra Equador em 20 de maio, antes dos jogos contra Fiji (23 de maio) e Eslováquia (26 de maio).

Quem fez o corte?

Treinador Mikey Varas convocou 21 jogadores para o torneio. Onze desses jogadores participaram do NÓS elenco que venceu o 2022 Campeonato Sub-20 da CONCACAF em Honduras.

Quinze membros do time jogam em times norte-americanos, com 14 chegando a Liga principal de futebol times e um outro – zagueiro Joshua Wynder — quem joga USL Championship lado cidade de louisville. Os outros seis jogam na Europa, incluindo Chelsea goleiro gabriel slonina, Real Sociedade deixado para trás Jonathan Gomez, Divisão do Hajduk meio-campista Rokas Puktas e Wolfsburg avançar Kevin Paredes.

Os principais jogadores

Atlanta United volta completa Caleb Wiley será um para assistir. wiley tem apenas 18 anos e já está no radar dos grandes clubes europeus graças à sua capacidade de jogar nas duas laterais.

Terremotos de San Jose ala Cade Cowell começou a temporada fortemente com métricas subjacentes positivas e ele tentará dar um bom show para os olheiros. Elefante será o goleiro titular, enquanto o zagueiro Maurício Cuevas vai brigar por alguns minutos e tentar causar uma impressão positiva após seu retorno ao estados sobre MLS dia do prazo.