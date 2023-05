Selena Gomez grita com segurança enquanto se dirige para o show de Beyoncé em Paris

Reproduzir conteúdo de vídeo





Selena Gomez foi pego na câmera gritando com um segurança enquanto se dirigia para um Beyoncé concerto esta semana – e certamente tem fortes ecos de Taylor Swift.

A estrela/atriz pop foi uma das várias estrelas que compareceram ao show de Bey em Paris na sexta-feira – apenas uma das muitas paradas em sua turnê renascentista – e enquanto ela atravessava a área do palco principal… confronto com um dos caras que a seguem.

🚨 Selena Gomez esta noite em Paris, durante o show de Beyoncé no Stade de France! 🎤 pic.twitter.com/SFpLcYTCFs — SALA DE GOSSIPA (@GossipRoomOff) 26 de maio de 2023

Ele está com a segurança, sem dúvida, e parece que ele pode ter feito algo para irritar Selena – porque ela definitivamente estava repreendendo ele. Você pode ver que ele se aproxima para falar com ela e depois aponta em outra direção. Quanto ao que se tratava… há alguns teorias.

Algumas pessoas nas redes sociais estão alegando que o guarda-costas – que foi visto seguindo Selena em outros pontos do show, levando os detetives a acreditar que ele pode realmente trabalhar para ela pessoalmente – desligou agressivamente um fã que estava tentando alcançar/falar com Selena como ela estava passando.

Não há nenhuma evidência disso pelo que podemos ver, mas é plausível – ela estava chegando bem perto da multidão da primeira fila enquanto se dirigia para sua área VIP … e até cumprimentou várias pessoas ao longo do caminho. Talvez alguém tenha passado a mão na barricada.

Há um vídeo circulando que pretende mostrar um grupo de pessoas tentando assediá-la no chão do estádio… mas, para ser honesto, é difícil entender o que está no clipe.

Quer dizer, ela estava sendo assediada e os seguranças estavam empurrando as pessoas violentamente, vamos parar de policiar tudo que a Selena Gomez está fazendo 🙏pic.twitter.com/DeO5o7JTEy https://t.co/yEPK6lfMBP — ᴍᴏ (@starsbIedin) 26 de maio de 2023

É claro que, bem na hora, há alguns odiadores que estão criticando SG por causa disso – sugerindo que ela reagiu de forma exagerada a uma tática usada em seu melhor interesse – e outros que a estão elogiando. Mas, novamente, ninguém parece realmente saber do que se trata – é pura especulação.

Agora, se há alguma verdade na história de segurança/fã… você naturalmente compararia com o que Taylor fez recentemente em um de seus shows – onde ela defendeu um espectador que teve um desentendimento com segurança em o chão. Esse incidente foi muito mais fácil de analisar, no entanto.



