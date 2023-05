Semusa (RO) Inicia Seleção para Vagas na Área da Saúde com Salários de até R$ 11,9 mil

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) do Município de Campo Novo de Rondônia, no estado de Rondônia, recebe a partir do dia 03 de maio as inscrições para processo seletivo que visa contratação de profissionais para área da saúde municipal.

Os salários oferecidos pela Semusa – RO vão de R$ 1.302,00 a R$ 11.970,75 mensais.

Vagas e salários Semusa – RO

A Semusa – RO oferece, por meio de processo seletivo, 28 vagas para preenchimento imediato e para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior, distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Agente de manutenção de Alimentação e Limpeza – 2 vagas.

O salário oferecido para o cargo de nível fundamental é de R$ 1.302,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível médio/técnico

Motorista – 4 vagas;

Motorista Transporte Coletivo – 1 vaga;

Técnico de Enfermagem – 4 vagas;

Técnico em Higiene Dental – 1 vaga;

Técnico em Laboratório – 1 vaga.

Para os cargos de nível médio/técnico a remuneração vai de R$ 1.302,00 a R$ 2.025,03 também para uma jornada de 40 horas semanais.

Nível superior

Assistente Social – 1 vaga;

Enfermeiro – 5 vagas;

Farmacêutico/Bioquímico – 3 vagas;

Fisioterapeuta – 1 vaga;

Médico Clínico Geral – 2 vagas;

Médico Ultrassonografista – 1 vaga;

Nutricionista – 1 vaga;

Odontólogo – 1 vaga.

Já para os cargos de nível superior a remuneração fica entre R$ 3.417,25 a R$ 11.970,75 por mês para uma jornada de 12 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).



Inscrições Semusa – RO

Os interessados em participar do processo seletivo para a Semusa – RO devem realizar a inscrição entre os dias 3 de maio de 2023 a 9 de maio de 2023 diretamente pelo site da prefeitura.

As inscrições são gratuitas.

Atribuições de cargo Semusa – RO

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo:

Agente de manutenção de Alimentação e Limpeza

Responsabilizar-se pela manutenção e conservação dos equipamentos constantes no órgão lotado;

Atividades rotineiras, envolvendo a execução de cardápios, limpeza e conservação das instalações dos órgãos públicos municipais.

Assistente Social

Planejar e operacionalizar planos, programas na área do serviço social, realizando ações adequadas à solução dos problemas e dificuldades surgidas em seu campo de atuação.

Enfermeiro

Supervisionar trabalhos relacionados com as atividades assistenciais, dirigidas a comunidades na área de saúde e programas sociais.

Farmacêutico/Bioquímico

Orientar, controlar a produção de kits destinados às análises bioquímicas, microbiológicas e sorológicas destinadas as análises clínicas, imunológicas e aos bancos de sangue.

Fisioterapeuta

Orientar pessoas no tratamento de doenças, através de exercícios, treinos, movimentos, controle de respiração, trações, aplicações, massagens, nebulizações.

Médico Clínico Geral

Atender a consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias e efetuar exames médicos emunidades escolares e pré-escolares.

Médico Ultrassonografista

Realizar, supervisionar, diagnosticar, interpretar e emitir laudos de exames radiológicos, notadamente em ultrassonografia, incluindo a análise dos resultados e confecção dos respectivos laudos, empregando técnicas especiais para atender as solicitações médicas, abrangendo a ecografia geral e/ou específica (pélvica obstétrica abdominal, pediátrico, peq. partes etc.) empregando técnicas específicas da medicina preventiva e terapêutica, a fim de promover a proteção, recuperação ou reabilitação da saúde.

Motorista

Dirigir veículo (automóvel) em serviços urbanos, viagens interestaduais.

Motorista Transporte Coletivo

Dirigir veículos Coletivos.

Nutricionista

Zelar pelas unidades de alimentação e nutrição e abastecimento e armazenamento, custos, lactário, banco de leite e cozinha dietética.

Odontólogo

Examinar, diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos.

Técnico de Enfermagem

Executar tarefas ligadas ao público, prestando serviços gerais de enfermagem.

Técnico em Higiene Dental

Participar de programas educativos de saúde bucal.

Técnico em Laboratório

Coletar material e amostras para diversos exames de laboratórios bromatológicos, sorológicos, arológicos e outros.

Etapa processo seletivo Semusa – RO

O processo seletivo para a Semusa – RO contará unicamente com a seguinte etapa:

Análise de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo do processo seletivo.