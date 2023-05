SENAI Surpreende com Mais de 300 Vagas para Cursos Gratuitos no Brasil

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está disponibilizando cerca de 300 vagas para diversos cursos gratuitos em Vitória da Conquista, município do estado da Bahia.A princípio, a população da cidade pode se inscrever em áreas como gastronomia, atendimento, serviços, Tecnologia da Informação (TI) e administração.

Todavia, os cursos oferecidos pelo Senai permitem uma ótima qualificação do cidadão, visto que a instituição é reconhecida nacionalmente. Além disso, os inscritos deverão receber um certificado de conclusão, que pode abrir as portas para o mercado de trabalho, nas mais diversas atividades profissionais.

Isso se deve ao fato de que a pessoa que se inscrever em um dos cursos, terá a chance de aprender uma nova profissão, se destacando, por exemplo, em uma entrevista de emprego, frente a seus concorrentes. Quem está desempregado e não possui condições de arcar com os custos de uma qualificação pode se beneficiar.

Ao todo a instituição está ofertando 368 vagas, sendo que a inscrição será feita por ordem de chegada. Ademais, quem tiver interesse em fazer um dos cursos gratuitos do Senai precisa ficar atento às exigências. A renda mensal familiar deve ser de até dois salários mínimos, R$2.640. Deve-se ter entre 14 e 18 anos de idade.

Cursos do Senai

A princípio, o Senai também está oferecendo alguns cursos e formações em duas cidades do estado de São Paulo, Birigui e Araçatuba. Quem tiver interesse deve ir até uma unidade da instituição e apresentar alguns documentos como RG, CPF, comprovante escolar e de endereço. Aliás, o atendimento vai das 8h às 21h.

Na cidade de Birigui, no estado de São Paulo, o Senai oferece cursos como estilista de calçados, modelista de calçados, implantação de serviços de inteligência artificial em nuvem – Google Cloud Ai Foundation, implantação e análise de dados em nuvem – Microsoft DP 900, e programação Oracle – Java Foundations.

O endereço da unidade do Senai no município de Birigui é Avenida João Cernach, número 2180, no bairro Vila Troncoso. O telefone para contato é o (18) 3643-1700.

Já na cidade de Araçatuba, o Senai oferece curso como confeiteiro, manutenção e diagnóstico de motores ciclo diesel, eletricista montador de painéis elétricos industriais, instalação de cerca elétrica, arduino, instalação de automatizador de portão, rotinas administrativas, diferencial competitivo, construção de times.

Além desses, o Senai apresenta cursos gratuitos à população, de desenvolvimento de capacidades socioemocionais, excelência no atendimento ao cliente, 5S, implantação de serviço em nuvem – Microsoft AZ-900, Power B, assistente de modelagem industrial de roupas e costureiro sob medida.

Para se inscrever nos cursos gratuitos do Senai na cidade de Araçatuba, é preciso ir presencialmente até uma unidade. Ela fica na rua Bartolomeu de Gusmão, número 150. O telefone para contato é o (18) 3519-3200.

Curso Operador de Processos Químicos e Mineral

O Senai, em uma parceria com a empresa Yara, que produz fertilizantes destinados à agricultura, abriu um processo de seleção para o curso operador de processos químicos e mineral. Analogamente, ele será realizado na cidade de Santos, no litoral paulista. Em suma, ao todo são 15 vagas e as inscrições vão até o dia 30 de maio.

Quem desejar fazer o curso deve ser maior de 18 anos, morar na cidade de Santos, e ter o ensino fundamental completo. O início do curso é no dia 26 de junho, e ele vai das 7h45 até as 11h45. O Senai Santos será o responsável por administrar as aulas. Enfim, haverá também encontros de aulas práticas no Complexo Industrial Yara.

Para se inscrever é necessário ir até a unidade do Senai de Santos, preencher uma ficha, e levar os documentos como RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade. As inscrições são gratuitas. Dessa froma haverá uma prova de seleção no dia 2 de junho, às 11h30, na unidade do Senai. O resultado sairá no dia 7 de junho.



Em conclusão, a companhia Yara deverá então entrar em contato com os selecionados da prova de seleção, que deverão fazer a sua matrícula para participar do curso. Depois de todo o processo, 15 dos candidatos poderão fazer parte da equipe de funcionários da empresa, trabalhando como aprendizes.