Serasa oferece mais de 100 oportunidades de emprego em todo o Brasil

A Serasa, maior empresa de soluções de crédito brasileira, abre mais de cem vagas de emprego pelo Brasil. A companhia possui unidades espalhadas em várias regiões, e está buscando profissionais para ingressar em seu time, para atuar em diferentes especialidades. Confira, a seguir, mais informações.

Serasa divulga a abertura de novos cargos em diferentes especialidades

A companhia oferece vários setores para atuação, e os interessados podem cadastrar seu currículo onde suas habilidades se encaixarem, entre eles: Agro, Credit Services, DA&MS, DataLab, Data Office, ECS, Large Account, PME e setor Corporativo.

A Serasa é uma das maiores empresas privadas do Brasil, especialista em informações e análise para decisões de crédito. A companhia possui um banco de dados onde conseguem definir o perfil de crédito dos brasileiros. Nesta data, novas oportunidades foram anunciadas para as pessoas que querem fazer parte desse grande time. Confira.

Pessoa Especialista em Produto – Blumenau;







Assistentes de Atendimento ao Cliente – Blumenau;







Desenvolvedor BackEnd Júnior – Blumenau;







Agente de Negócios – Recife;







Assistentes de Gestão de Clientes – São Carlos;







Analistas de Planejamento de Call Center – São Carlos;







Especialista em Finanças – São Paulo;







Desenvolvedores Pleno – São Paulo;







Especialista de Arquitetura TI – São Paulo;







Agente de Negócios – Chapecó;







Analistas de QA Pleno – Vila Gertrudes;







Especialistas de BI – Vila Gertrudes.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Veja também: Alelo abre novas vagas de emprego; veja as regiões e cargos

Como se inscrever

Para fazer parte do time Serasa, será necessário realizar um cadastro por meio do site 123empregos, preenchendo todos os campos obrigatórios e escolhendo a vaga que melhor representa as habilidades do candidato.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.