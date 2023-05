Serie A: Juventus em mais problemas legais por investigação sobre salários de jogadores

Juventus está em mais problemas legais depois que a federação italiana de futebol acusou na sexta-feira o clube e sete ex-diretores de equipe por suposta fraude pela forma como lidaram com cortes salariais de jogadores durante o pandemia do coronavírus.

No início da pandemia, a Juventus disse 23 jogadores concordaram em reduzir o salário por quatro meses para ajudar o clube na crise. Mas os promotores afirmam que os jogadores desistiram de apenas um mês de salário.

Ex-presidente da Juventus Andrea Agnelliex-vice-presidente Pavel Nedved e ex-diretor esportivo Fábio Paratici estão entre os cobrados.

As acusações levarão a outro julgamento esportivo, depois que a federação já infligiu uma penalidade de 15 pontos à Juventus nesta temporada por falsa contabilidade.

O penalidade de 15 pontos foi suspenso no mês passado em uma apelação ao mais alto tribunal esportivo do país dentro do Comitê Olímpico Italiano e encaminhado de volta ao tribunal de apelações da federação de futebol para uma nova sentença.

Enquanto isso, os promotores de Turim também acusaram a Juventus, Agnelli e outras 11 pessoas com comunicações falsas por uma empresa listada publicamente na bolsa de valores de Milão, obstruindo agências de vigilância, cobranças falsas e manipulação de mercado.

A Juventus foi eliminado das semifinais da Liga Europa pelo Sevilla na quinta-feira, deixando o clube sem nenhum título nesta temporada.