Serie A: Mourinho revela o único clube pelo qual não tem afeição

Anesta fase da sua carreira, José Mourinho não pode mais contar nos dedos de uma mão os tacos que passou.

Mesmo assim, ele destaca que ama todos os times em que passou, com uma exceção. Falando durante uma conferência de imprensa antes de RomaNa próxima partida, o treinador foi muito honesto sobre seus ex-empregadores.

“Espero que Tottenham os torcedores não me interpretem mal, mas o único clube da minha carreira pelo qual ainda não tenho sentimentos profundos é Tottenham” Mourinho disse. “Provavelmente porque o estádio estava vazio, hora da Covid. Provavelmente porque Senhor Levy não me deixou vencer uma final e ganhar um troféu.”

O patrão estava encarregado de esporas entre dezembro de 2019 e abril de 2021. Ele continuou explicando que sentiu afeto e uma conexão em todos os seus empregos, exceto no norte de Londres.

“É o único – todos os [other] clubes eu sinto uma conexão. Talvez as pessoas [will say] você não pode amar todos os clubes. Sim, eu amo todos os clubes!” Mourinho adicionado. “Com Romaestaremos conectados para sempre, como todos os meus clubes anteriores – exceto Senhor Levyé clube.”

É claramente ainda um grande pomo de discórdia para Mourinho que Daniel Levy decidiram demiti-lo poucos dias antes da final da Carabao Cup, na qual os Spurs estavam. Ryan Mason no comando como chefe interino e foram espancados por Cidade de Manchester.