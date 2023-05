Sete Dicas para Melhorar a Higiene do Sono

Investir em dicas para uma boa higiene do sono é uma forma de cuidar do seu descanso e, assim, da sua qualidade de vida de modo geral.

Afinal, a maneira como dormimos pode impactar profundamente no modo como lidamos com as mais diversas esferas de nossas vidas. Se dormimos mal, o mau humor pode prejudicar nossas relações, bem como a falta de concentração pode aparecer no trabalho e nos estudos, por exemplo.

Sendo assim, convidamos você para acompanhar este conteúdo e saber mais sobre algumas práticas de higiene do sono. Confira!

7 dicas para uma boa higiene do sono

As dicas para uma boa higiene do sono são, de modo geral, bem simples de serem incluídas na rotina. Dê só uma olhada nas opções que trouxemos para você investir:

1. Estabeleça o seu horário para dormir e acordar

Ter um horário regular para dormir e acordar é fundamental para que o seu corpo possa começar a se adaptar com essa ideia. Quando ele se adapta, passa a sentir sono no horário certo, bem como também se sente mais ativo nos momentos de vigília. Portanto, descubra a quantidade de horas que você precisa dormir e estabeleça um horário relativamente regrado.

2. Certifique-se de que o ambiente é silencioso e fresco

Prepare um quarto que seja silencioso e fresco. Troque as roupas de cama, mantenha tudo arrumado, limpo e confortável. Quanto mais agradável for o seu quarto, maior será o efeito da higiene do sono.

3. Evite o uso de eletrônicos antes de dormir

O uso de eletrônicos, cerca de 1 hora antes de dormir, também pode impactar o seu descanso, confundindo o seu cérebro. Por isso, dentre as dicas para uma boa higiene do sono, está essa ideia de deixar o celular, a televisão e o computador de lado antes de ir para a cama.

4. Diminua os ruídos e a iluminação da casa antes de ir ao quarto

Você deve evitar estímulos exagerados perto da hora de dormir. Logo, reduzir a iluminação e os ruídos da casa são métodos que podem ajudar a induzir o sono.

5. Pratique alguma atividade relaxante antes de dormir

Que tal aproveitar o momento antes de dormir para se conectar ainda mais consigo mesmo? Você pode praticar meditação, ou, se preferir, ler um livro que traga boas sensações e inspiração para a sua vida.



6. Tome um banho relaxante e agradável

Tomar um banho relaxante, especialmente morninho, ajuda o corpo a relaxar mais, o que promove um sono mais confortável e revigorante. Experimente incluir essa prática na sua rotina antes de deitar.

7. Evite refeições pesadas próximo ao horário de dormir

As refeições pesadas à noite podem atrapalhar o seu descanso. Por isso, para finalizar a nossa lista de dicas para uma boa higiene do sono, lembre-se disso: as refeições mais leves são melhores à noite. Opte mais por elas. 🙂