Shakira é flagrada jantando com Lewis Hamilton em Miami

Shakira começou 2023 em grande estilo. O rompimento com Gerard Piqué e sua ‘BRZP Sessions Music’ contra seu ex-parceiro abalou completamente sua vida. Ela agora mora com os filhos em Miami, depois de deixar Barcelona.

No entanto, neste fim de semana ela foi flagrada no paddock do Grande Prêmio de Miami assistindo a Fórmula 1.

Ela foi vista lá com Tom Cruisedividindo mesa com celebridades como Vin Diesel, Elon Musk e Jeff Bezos. A quinta corrida da temporada terminou com vitória para Max Verstappen.

Porém, ela não só curtiu a corrida, como também um jantar mais que exclusivo com um dos melhores pilotos do grid e da história da Fórmula 1, uma surpresa que poucos esperavam.

Obviamente, os rumores de um relacionamento não demoraram a surgir.

Jantar com Lewis Hamilton

O motorista com quem o colombiano jantou era Lewis hamiltono Mercedes piloto e heptacampeão mundial, que terminou em quarto lugar no Grande Prêmio de Miami.

Eles foram flagrados no restaurante Cipriani, localizado no centro da cidade.

Embora deva ser notado que não foi um jantar privado. Havia mais pessoas com eles, mas essa suposta amizade é interessante.

Além disso, ela foi recentemente premiada com o prêmio de ‘Mulher do Ano’ pela revista Billboard, então talvez sua sorte esteja mudando em 2023, e ela ainda conseguiu deixar uma mensagem para pique na revista.

“Não importa tanto se alguém é fiel a você ou não, o que realmente importa é se você permanecer fiel a si mesmo.” Shakira declarado.