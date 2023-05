Shakira e Gisele Bündchen jantam em Miami: Shakira e Gisele Bündchen jantam juntas em Miami acompanhadas de seus filhos

Adepois de obter sucesso com sua música ‘Acrostico’, Shakira continua curtindo sua nova vida em Miami, onde se mistura com outras celebridades e seus filhos, Milan e Sasha, aproveitam para fazer novos amigos.

Assim, o colombiano foi flagrado recentemente com a supermodelo Gisele Bündchenque também estava acompanhada dos filhos e vive uma vida normal após o divórcio Tom Brady.

Segundo o TMZ, Shakira e Gisele foram vistas no restaurante Makoto, localizado em Miami Beach, na Flórida. Ao que tudo indica, o jantar, realizado no dia 15 de maio, contou com a presença dos dois filhos da artista com o ex-jogador de futebol Gerard Piquéassim como por Vivian e Benjamin, os queridinhos da modelo brasileira.

Caso de família Segundo informações do conhecido portal, o primeiro a chegar ao local foi Gisele Bündchenenquanto Shakira chegou mais tarde. Uma vez juntos à mesa, pediram vários pratos, como pãezinhos, hamachi e saladas.

Uma amizade de mais de uma década

Embora não se saiba sobre o que conversaram, a mídia especializada especula que a amizade entre eles pode ter se estreitado após a recente separação de seus respectivos parceiros.

Ambos ocorreram em 2022: Shakira após saber da infidelidade de Piqué com Clara Chia e Gisele após supostas divergências entre ela e Tom Brady. “Ela é uma pessoa muito verdadeira, muito sincera, uma pessoa forte, mas muito simples ao mesmo tempo (…) Sou a fã número 1 da Shakira”, disse o brasileiro sobre a artista à revista Quien.

“Eu a conheci na Copa do Mundo e sempre gostei da música dela porque é uma música muito latina, do coração, da alma.”

Os dois se conheceram em 2010, durante a Copa do Mundo da FIFA na África do Sul, onde a Espanha conquistou seu primeiro título. Desde então, o relacionamento deles se tornou cada vez mais próximo