Shakira e Gisele Bündchen saem para jantar em Miami com seus filhos

Shakira dar Gisele Bündchen ambos estão em um relacionamento quente com dois dos maiores atletas do mundo, e eles aparentemente iniciaram uma amizade próxima … reunindo seus filhos para um grande jantar.

A cantora colombiana e a supermodelo brasileira foram flagradas na terça-feira comendo algo no restaurante Makoto, em Miami. O jantar foi completo com os filhos do GB Vivian dar Benjamin assim como os filhos de Shakira — Sasha dar Milão .

Claro, Shakira e Gisele são mães solteiras agora, depois de terminarem seus relacionamentos com seus parceiros de alto nível no ano passado. Shakira se separou de sua estrela do futebol BF Gerard Piqué após 11 anos juntos, e Gisele entrou com pedido de divórcio da estrela da NFL Tom Brady em outubro passado, após 13 anos de casamento.