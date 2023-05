Shakira e o pesadelo inesperado que vive com os filhos em Miami

Shakira vive um momento de realização desde que decidiu se mudar para os Estados Unidos. A cantora colombiana conseguiu isso, no acordo de divórcio com Gerard Piquéseus filhos Sasha e Milan estavam morando com ela em Miami.

As crianças estão se adaptando à nova vida nos Estados Unidos, com uma nova escola e novos amigos. Além disso, junto com a mãe, eles estão tendo muita atividade social em uma cidade que tem muito movimento porque muitas celebridades moram lá.

Sasha e Milão também aproveitou a visita de seu pai, que estava passando alguns dias em Miami conforme estabelecido no acordo. Agora, Shakira e piqueOs advogados do casal estariam, segundo alguns relatos da mídia, negociando a questão das férias que levariam os filhos a Barcelona por uma temporada, assim que as aulas terminassem.

Até aí tudo normal, embora nas últimas semanas um acontecimento tenha mudado completamente a situação com Shakiraa última música de. A música ‘Acrostico’, com o videoclipe em que Shakira e piqueaparecerem os filhos, poderia ter irritado o ex-futebolista por causa dessa exposição e porque não teria sido avisado.

No entanto, algo se tornou um pesadelo para Shakira em Miami com seus filhos. Em Barcelona, ​​ela já havia estabelecido um limite, com uma declaração contundente, “por favor, evite segui-los até a saída ou entrada da escola, esperá-los na porta de nossa casa, ou persegui-los em suas atividades extracurriculares, e brincadeiras como tem acontecido todos os dias em Barcelona para obter capturas fotográficas ou melhores classificações”.

ShakiraA declaração de no passado tornou-se atual novamente no momento. Segundo o jornal ‘El Nacional’, em Miami está acontecendo o mesmo que em Barcelona. A perseguição da mídia, jornalistas e paparazzi continua acontecendo nos Estados Unidos. Shakira quer acabar com isso.

A mudança de residência em Miami para outra diferente da atual poderia aliviar isso, para encontrar uma paz que ambos Shakira e seus filhos ainda não têm. A pressão da mídia tornou-se insuportável e o colombiano busca soluções imediatas.