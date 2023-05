Shakira e seus investimentos fora da música que a levaram a acumular sua impressionante fortuna

Shakira é um dos artistas mais reconhecidos e bem-sucedidos do mundo, com uma carreira de mais de 30 anos.

A sua fortuna, por outro lado, é imensa, mas não só graças ao seu talento musical, mas pelo resto dos investimentos que a cantora tem feito em vários domínios fora da música e dos estudos.

Tanto que o portal Celebrity Net, especializado em calcular o patrimônio de celebridades, colocou Shakirafortuna de 300 milhões de dólares. O surpreendente é que ela baseou sua imensa fortuna em outros negócios fora da música, como lingerie, brinquedos e até imóveis.

Shakira no The Voice

Em outros anos, Shakira esteve na televisão americana, particularmente no ‘The Voice’ há dez anos. Ela era juíza junto com UsherAdam LevineBlake Sheltoncom audiências de mais de 10 milhões de telespectadores por programa.

Outra participação que teve foi como jurada no programa ‘Dancing With Myself’ com Nick Jonas e Liza Kosky.

Vários negócios: Perfumaria, lingerie, imobiliário…

Além disso, Shakira lançou negócios em perfumes, lingerie, brinquedos, imóveis e uma fundação. A seguir, detalharemos todos os investimentos da Colômbia nesses setores.

Quanto aos perfumes, Shakira lançou mais de dez fragrâncias, sendo que 12 delas estão disponíveis para compra em seu site. Quanto aos brinquedos, ela fez parceria com a ‘Fisher Price’ para lançar uma coleção de brinquedos em 2015.

Shakira também entrou no mundo da moda, lançando uma coleção de lingerie com a marca Parade Underwear, uma empresa onde você pode dar roupas velhas para dar um segundo uso. Por outro lado, na alimentação, promoveu lanches saudáveis.

No setor imobiliário, Shakira comprou mansões em vários países, por exemplo, em Bonds Kay (Bahamas) e tem uma fundação chamada Pies Descalzos, em 2007, onde ajuda crianças e jovens com problemas de acesso à educação