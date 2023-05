Shakira, Mulher do Ano: Já não importa tanto se alguém é fiel a você ou não

Shakira, além de um turbulento período pessoal, vive um doce momento profissional.

A artista colombiana recebeu no sábado o prêmio de Mulher do Ano no Women in Latin Music Awards, da Billboard, evento realizado no Watsco Center, em Miami, onde a cantora mora atualmente com os filhos.

A ex-parceira de Gerard Piqué recebeu o prêmio de Maluma e fez um discurso que ganhou as manchetes.

“Chega um momento na vida de toda mulher em que ela não depende mais de alguém para amar ou se aceitar como ela é”, disse ela.

“A busca do outro é substituída pela busca de si mesmo, quando o desejo de ser perfeito é substituído pelo desejo de ser autêntico.”

Shakira tem recuperado a figura de uma mulher mais independente, algo que tem provocado muitos aplausos no Watsco Center.

“É um ano em que percebi que as mulheres são muito mais fortes do que pensamos”, continuou ela.

“Somos mais corajosos do que pensamos. Acho que também somos mais independentes do que fomos ensinados a ser.

“Que mulher não passou pela experiência de buscar atenção, carinho ou aprovação dos outros e se esquecer de si mesma? Já aconteceu comigo.”

Shakira e fidelidade

A artista também valorizou a atitude das mulheres em determinadas situações que ocorrem quando estão em um casal.

“Não importa tanto se alguém é fiel ou não, o que realmente importa é se você continua sendo fiel a si mesmo”, disse ela.

No final desta frase, houve uma ovação retumbante. Por outro lado, Shakira agradeceu a música por sua ajuda em momentos difíceis.

“É verdade que quando me senti mais perdida, foi a música que me colocou no caminho de volta a mim mesma”, concluiu.

“As lições mais importantes que aprendi com outras mulheres.

“Para eles, para você, escrevi o que escrevi e cantei o que cantei porque só uma mulher pode amar até se despedaçar.”