Shakira rebate rumores de romance com o astro do Miami Heat, Jimmy Butler

Shakira não para de ser inundada de pretendentes desde que se separou de Gerard Piqué. A cantora colombiana está constantemente ligada a novos relacionamentos, principalmente desde que decidiu se mudar para Miami com os filhos Milan e Sasha.

Sua vida social nos Estados Unidos mudou consideravelmente. Enquanto estava em Barcelona, Shakira quase nunca saiu e suas poucas aparições foram cercadas por um halo de seriedade e tristeza, em Miami as coisas são completamente diferentes.

Lá ela foi vista surfando, aproveitando o sol da Flórida com Gisele Bündchenindo para a Fórmula 1 na companhia de Tom Cruiseindo de iate com Lewis hamilton e assistir às finais da Conferência Leste da NBA entre os Miami Heat e Boston Celtics.

Foi num desses jogos que a ‘faísca’ com Jimmy Buttlera estrela do Heat que Shakira recentemente começou a seguir no Instagram… e vice-versa, diz-se que surgiu.

Embora não haja fotos dos dois juntos, a cantora deixou uma dica de que pode se interessar pelo astro do Miami Heat.

Sem confirmar ou negar nada, na terça-feira ela fez um jogo de desorientação com uma postagem no Instagram em que fez um jogo de palavras com o Heat que gerou rumores de romance entre eles.

Aproveitando o sucesso de sua última faixa, Shakira contribuiu para esses rumores ao compartilhar uma história nas redes sociais, formando um acróstico com os termos “Heroic, Extraordinary, Awesome and Team”, que compõem a palavra AQUECER.

“Este é o meu acróstico de hoje” Shakira escreveu em referência à sua última música, uma faixa emocional que ela protagoniza com seus dois filhos.

ShakiraA mensagem de pode se referir exclusivamente à recente vitória do Miami nas Finais da Conferência, na qual Butler foi um dos melhores jogadores, ou pode esconder uma mensagem mais misteriosa e especial…

Mordomo tem 33 anos – 13 anos a menos que Shakira – e tem uma filha fruto do relacionamento com a modelo Kaitlin Nowak e em 2020 teve um romance fugaz com Selena Gomez.