Shaq confirma o primeiro encontro hilário de Charles Barkley com Kareem Abdul-Jabbar

Shaquille O’Neal provoca polêmica, mas de forma lúdica. Durante sua entrevista com outra lenda da NBA Kareem Abdul-Jabbarsobre ‘Tough Love’ da TNT Shaq não resistiu em mencionar seu colega Inside the NBA Charles Barkley. O resultado foi inesperado.

Kareem sempre teve fama de ser difícil durante seu NBA carreira. Enquanto alguns acreditavam que essas histórias eram exageradas, Shaq confirmou sua autenticidade durante a entrevista.

Charles Barkley, conhecido por suas divertidas histórias da NBA, contou sua primeiro encontro com Kareem antes de o Jogo All-Star de 1987onde foi rapidamente demitido por falar com ele. shaq decidiu verificar essa afirmação, levando a uma revelação bem-humorada.

A entrevista de Shaq rReveals personalidade não filtrada de Kareem Abdul-Jabbar

Kareem admitiu: “Há momentos em que simplesmente não me incomodo. Agora Charles está me fazendo pagar por isso.” A confirmação da história de Barkley acrescenta um toque de humor às histórias já inacreditáveis ​​em torno de Kareem Abdul-Jabbar.

Apesar de seus estilos contrastantes na quadra, Shaq e Kareem, ambas lendas do Lakers, raramente interagiam. Shaq acreditava que Kareem não gostava dele ou se sentia envergonhado por ele. Para resolver isso, Shaq iniciou uma conversa sincera no Inside the NBA.

Esta troca de coração entre os dois ícones do basquete é comovente e ressoou com os fãs em todo o mundo. Foi um momento que uniu esses homens e tocou o coração de muitos.