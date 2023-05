Shaq e Charles Barkley não conseguem controlar o riso em cena hilária no set de ‘NBA on TNT’

Está tendo uma manhã difícil de quinta-feira? Isso com certeza vai te animar…

Shaquille O’Neal dar Charles Barkley tive uma crise de riso no set de “NBA On TNT” na noite de quarta-feira … e os dois riram tanto um do outro que é impossível não rir alto enquanto os assistia.

As lendas da NBA começaram a rir logo após Ernie Johnson tinha falado sobre a lesão Anthony Davis sofreu contra o Warriors na derrota do Lakers no playoff no Golden State… e confira o vídeo, mesmo que eles tentassem como o inferno abafar as risadas – eles simplesmente não conseguiam parar.

Cada vez que um dos dois parecia composto, o outro dava uma gargalhada. Tudo parecia uma cena diretamente de uma sala de aula do ensino médio.

E, a certa altura, até Kenny Smith aderiu também!!

Johnson finalmente assumiu o controle do caos no set, e Barkley continuou quebrando a derrota do Lakers por 121-106 como se nada tivesse acontecido.

Não está claro o que deixou todos os caras em pontos … alguns dizem que eles estavam rindo sobre a maneira como Davis precisou deixar a quadra após seu ferimento na cabeça – embora nenhum dos dois tenha abordado essa especulação publicamente.

Fosse o que fosse, porém, tudo rendeu ótimos dois minutos de televisão.