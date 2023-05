Shaquille O’Neal finalmente serviu na antiga FTX Arena, culpa Steph Curry

NBA lenda Shaquille O’Neal finalmente foi acionado na ação coletiva contra ele e outros atletas, como Stephen Curry e Tom Bradysobre o FTX colapso. Ele supostamente se esquivou de várias tentativas de Escritório de Advocacia Moskowitz para dar-lhe os documentos legais.

O’Neal, 51, recebeu os papéis enquanto estava no Kaseya Center – anteriormente conhecido como FTX Arena – para o jogo 4 das finais da Conferência Leste entre calor de Miami e celtas de Boston.

Sam Bankman-Fried: algemado após prisão em frente ao tribunal de magistrados das BahamasNotícias de testemunhas oculares Bahamas

Ele estava lá como parte do NBA na TNT transmissão, durante a qual ele culpou Curry por colocá-lo “em apuros”, provavelmente em relação ao FTX.

Curry, 35, foi a principal razão pela qual O’Neal endossou o FTX em primeiro lugar, então pode haver alguma verdade por trás da piada de Shaq.

“Steph, não tenho uma pergunta”, disse O’Neal. “Nós sabemos de onde você vem: seu pai é um ato de classe, sua mãe é um ato de classe – ela e minha mãe são amigas, elas falam muito bem de você. Eu falo muito bem de você. Você é meu jogador favorito. Eu apenas Quero dizer, parabéns, meu irmão, e obrigado por me meter em problemas. Não diga nada. Fique quieto.

Shaq remove servidor de processos da FTX Arena

Charles Barkley rapidamente mudou de assunto para golfe, pois Curry não pôde deixar de rir.

Shaq supostamente removeu o servidor do processo da arena após ser notificado, de acordo com Moskowitz, o escritório de advocacia que representa os usuários do FTX.

Um servidor de processo alegou ter jogado os documentos legais no carro em movimento de O’Neal no mês passado. Shaq tornou quase impossível ser atendido, apesar de estar ao vivo na televisão todos os dias.

Ele também tentou fazer com que o processo contra ele fosse arquivado, alegando que os reclamantes perderam o prazo para entregá-lo.