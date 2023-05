Shaquille O’Neal revela temores após saber do filho de Shaq Barrett

Shaquille O’Neal falou sobre o medo que sentiu quando ouviu a notícia devastadora sobre o filho de Shaq Barret.

O Tampa Bay Buccaneers O linebacker sofreu uma das piores tragédias imagináveis ​​quando sua filha de dois anos faleceu.

Dado o mesmo primeiro nome, a lenda da NBA admitiu que temeu o pior sobre seus próprios filhos quando viu as manchetes, pensando que poderia ter sido sobre seus próprios filhos.

Uma vez que isso foi esclarecido, O’Neal foi rápido em oferecer suas sinceras condolências ao jogador da NFL por sua terrível perda.

“Isso me atingiu fortemente ontem porque você sabe que recebi os Alertas do Google, então qualquer coisa ‘Shaquille’ aparece”, disse ele no The Big Podcast with Shaq.

“Então, estou recebendo um no meu telefone que diz ‘Shaquill filha morre na piscina’. Então eu fico tipo – fui ensinado a não entrar em pânico primeiro e fico tipo, o quê?”

“Você não recebe ligações, não recebe mensagens de texto e então eu abri e disse, ‘Droga.’ Eu imediatamente pulei em seu DM e disse a ele que sentia muito por sua perda. Não consigo imaginar isso, irmão