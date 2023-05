Shawn Mendes e Camila Cabello vão juntos ao show de Taylor Swift

Os cantores foram juntos na sexta-feira ao show de Taylor no MetLife Stadium em East Rutherford, NJ … mais uma evidência de que eles estão fortes depois de voltarem ao Coachella.

Confira as fotos … Shawn e Camila estão lado a lado em sua suíte, e ela até coloca a mão no ombro dele em um ponto enquanto eles conversam antes de Taylor subir ao palco.

Shawn e Camila não eram as únicas celebridades em seu grupo… Cara Delevingne está lá também.

Quanto às roupas do show… Shawn está exibindo seus músculos com uma camisa branca sem mangas e um jeans azul, enquanto Camila está vestindo um colete preto, calças chamativas e brincos de argola.

Vimos Shawn e Camila no início desta semana em Nova York, andando pela cidade com café, de mãos dadas e fazendo parecer que eles estão juntos novamente.

Lembre-se … Shawn e Camila namoraram de 2019 a 2021 e, aparentemente, voltaram a ficar juntos no mês passado no Coachella, amasso no famoso festival de música.