Shohei Ohtani: sua festa de tequila e primeira derrota na noite em que superou Babe Ruth

Tele jogador de beisebol japonês Shohei Ohtani é uma das maiores estrelas das ligas principais e tudo o que faz chama a atenção, como a comemoração mexicana que fez com Benjamim Gil fingindo beber uma dose de tequila.

Os recordes que supera e até a primeira derrota da temporada, que sofreu na terça-feira com os Angels, perdendo por 3-1 para os Astros. desenhar olhos.

Ohtani fez história ao eliminar o shortstop dominicano dos Astros Jeremy Pena no topo da segunda entrada para alcançar 502 eliminações da MLB e superar o lendário Babe Ruth em eliminações vitalícias.

De acordo com os dados da Major League Baseball: “Ohtani e Ruth são os únicos jogadores na história do LA/LN a acumular 500 eliminações como arremessadores e 100 HRs como rebatedores.”

Ohtani terminou com sete eliminações e permitiu seis rebatidas em sete entradas em uma noite agridoce, porque além da marca, ele permitiu que cinco Astros consecutivos chegassem à base e com uma quinta entrada para esquecer, concedeu todas as três corridas na derrota, incluindo uma derrota de dois executar homer por Martin Maldonado.

“Eu sabia que seria um jogo de baixa pontuação e senti que tinha algumas rebatidas que poderiam nos ajudar a marcar algumas corridas, mas obviamente perdi isso”, disse. Ohtani explicou.

Ohtani celebra estilo mexicano com shot de tequila pela primeira vez

Último domingo Shohei Ohtani causou alvoroço com uma comemoração chamativa ao fingir estar bebendo uma dose de tequila com o empresário mexicano Benjamim Gil.

Assim que o fenômeno japonês entrou no banco após marcar uma corrida, Benjamim Gil cumprimentou-o com uma simulação de como beber tequila, primeiro com meio limão na boca, e depois deu-lhe a dose imaginária.