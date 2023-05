Show de prévia do UFC 288: quem precisa mais de uma vitória no evento principal – Aljamain Sterling ou Henry Cejudo?

Aljamain Sterling coloca seu cinturão peso-galo do UFC em jogo contra Henry Cejudo na primeira luta do ex-campeão de duas divisões em mais de três anos na luta principal do UFC 288, no sábado. Com tantas questões candentes de ambos os lados, a intriga da luta continua a crescer.

Mike Heck, Alexander K. Lee e José Youngs, do MMA Fighting, preparam você para o UFC 288 e discutem o evento principal Sterling x Cejudo, o que está em jogo além do ouro no campeonato, quem precisa mais da vitória, onde Cejudo iria com um perda e muito mais. Além disso, os tópicos incluem o co-evento principal de cinco rounds entre Gilbert Burns e Belal Muhammad, por que a luta criou alguns sentimentos contraditórios entre a equipe, outras lutas intrigantes, as histórias e lutas discretas do card e muito mais.

Assista ao show de prévia do UFC 288 acima. Uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.