Show de prévia do UFC Vegas 73: é tudo ou nada para as aspirações de título de Mackenzie Dern no evento principal?

Mackenzie Dern quer voltar aos trilhos, enquanto Angela Hill está pronta para estragar a história e conquistar sua terceira vitória consecutiva no UFC Vegas 73 de sábado como atração principal na divisão peso palha.

Mike Heck, José Youngs e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o evento principal entre Dern e Hill junto com as apostas para ambas as mulheres, e se esta é uma luta de vida ou morte para Dern e suas esperanças de campeonato.

Além disso, outras lutas do card serão discutidas, incluindo o evento co-principal entre Edmen Shahbazyan e Anthony Hernandez, a subida de Chase Hooper até 155 libras contra Nick Fiore, a vantagem de Natalia Silva como perspectiva, a luta discreta do banger no Retorno do UFC ao APEX, tire algumas dúvidas dos telespectadores e muito mais.

Assista ao show de prévia do UFC Vegas 73 acima. Uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.