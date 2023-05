Show pós-luta do UFC 288: Reação a Aljamain Sterling estragando o retorno de Henry Cejudo

Na luta principal do UFC 288, Aljamain Sterling fez história ao se tornar o primeiro campeão peso-galo do UFC a defender seu título três vezes consecutivas e, com isso, estragou o tão esperado retorno do ex-campeão de duas divisões Henry Cejudo.

Mike Heck, Shaheen Al-Shatti e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem à vitória de Sterling sobre Cejudo, discutem como eles marcaram a luta pelo campeonato de 135 libras, se essa foi a luta final de Cejudo e a mais do que provável próxima luta pelo campeonato entre Sterling e Sean O’Malley.

Além disso, os tópicos incluem a vitória por decisão dominante de Belal Muhammad sobre Gilbert Burns no evento co-principal de cinco rounds, se a próxima luta de Muhammad será realmente pelo título dos meio-médios, a vitória de Yan Xiaonan sobre Jessica Andrade, a vitória massiva de Matt Frevola sobre Drew Dober, e muito mais.

Assista ao programa pós-luta do UFC 288 acima, ou uma versão somente em áudio do programa também pode ser transmitida abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher ou onde quer que você obtenha seus pods.