Show pós-luta do UFC Charlotte: Reação ao depoimento de Jailton Almeida, chegada de Ian Machado Garry

Jailton Almeida fez tudo parecer fácil em sua primeira luta principal do UFC ao finalizar Jairzinho Rozenstruik no primeiro round do UFC Charlotte. Quão perto está o surgimento de Almeida de uma oportunidade de cinturão peso-pesado do UFC?

Mike Heck, Alexander K. Lee e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem à performance sensacional de Almeida no evento principal, discutem para onde ele vai a partir daqui e o que – se é que aprendemos alguma coisa – sobre Almeida. Além disso, eles discutem a vitória por decisão de Johnny Walker sobre Anthony Smith no evento co-principal e o impacto que o desempenho teve na divisão, a fantástica finalização de Ian Machado Garry no primeiro round sobre Daniel Rodriguez, a controvérsia em torno das lutas preliminares entre Ji Yeon Kim e Mandy Bohm, junto com Douglas Silva de Andrade vs. Cody Stamann, e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Charlotte acima. Uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.