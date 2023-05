Show pós-luta do UFC Vegas 73: reação à vitória desigual de Mackenzie Dern, chamada de Rose Namajunas

Mackenzie Dern abriu muitos olhos com sua vitória unilateral sobre Angela Hill no evento principal do UFC Vegas 73, e depois que ela levantou a mão, ela chamou a ex-bicampeã peso-palha do UFC Rose Namajunas – mas foi isso a chamada certa?

Mike Heck, Jed Meshew e Alexander K. Lee do MMA Fighting reagem ao desempenho impressionante de Dern, acrescentando habilidades ao seu repertório no processo, e dão suas opiniões sobre por que Namajunas era um grande nome para Dern chamar. Além disso, eles discutem a vitória de Anthony Hernandez sobre Edmen Shahbazyan, o nocaute desagradável de Diego Ferreira sobre Michael Johnson, a finalização de Natalia Silva sobre Victoria Leonardo, Joaquin Buckley potencialmente sendo roubado de um bônus pelo árbitro Kerry Hatley e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 73 acima, ou uma versão somente em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde mais você conseguir seus pods.