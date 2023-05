Shy Glizzy supostamente ameaçou matar ex-namorada e sua família antes de ser preso

Tímido Glizzy A ex-namorada de Michael afirma que ele está ameaçando matá-la, sua família, seus amigos e qualquer homem com quem ela sair no futuro… e agora ela acabou de obter proteção judicial.

A ex do rapper, modelo Amaya Colon faz alegações chocantes em seu pedido de ordem de restrição contra ele … dizendo ao juiz que ele a está ameaçando desde que ela terminou com ele.

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, Amaya afirma que Shy disse repetidamente a ela que mataria ela e sua mãe. Ela diz que ele está fazendo ameaças desde que ela terminou com ele em abril … e ela diz que ele enviou uma mensagem de texto que dizia: “Eu vou foder sua vida”.

Amaya afirma que começou a namorar Shy em dezembro, mas terminou com ele em 28 de abril porque ela diz que ele tem “problemas de raiva”. Ela diz que Shy não aceitou bem a separação e as coisas chegaram ao auge em 13 de maio, quando ele foi preso por supostamente ameaçá-la.

Nos documentos, Amaya afirma que em 13 de maio ela estava dirigindo por Los Angeles e notou que Shy a estava seguindo. Ela diz que parou em um sinal vermelho quando ele saiu do carro e se aproximou do carro dela, batendo no carro dela com o cabo de uma arma. Ela diz que foi embora, mas ele a seguiu e tentou tirá-la da estrada, batendo no carro dela e causando danos.