Emesmo que ele esteja tentando chamar a atenção de Rei Carlos III, Simon Charles Dorante-Day tem uma ideia muito específica sobre a próxima coroação no sábado. A menos que você seja um Família real simpatizante, você sabe o quão superficial esta cerimônia realmente é. Não importa que monarquias reais ainda existam nos dias de hoje, estamos vivendo no novo milênio agora. Simon Charles Dorante-Day entende isso e sabe o quanto esse evento será uma perda de tempo e dinheiro. Não está claro se ele assumiria o trono se sua relação de sangue com a realeza algum dia fosse comprovada, tudo o que ele pediu foi o reconhecimento de seus supostos pais secretos.

Este é Simon Dorante-Day, o suposto filho ilegítimo do rei Charles III e Camilla Parker

O que Simon Charles Dorante-Day pensa sobre a coroação?

Já estabelecemos que Simon Charles Dorante-Day pode ou não invadir a coroação neste sábado. No entanto, o suposto filho ilegítimo do rei falou na televisão pública sobre o próximo evento. Isso nos deu uma pista de que ele poderia não fazer a viagem para a Inglaterra afinal, deixando todos os que queriam que ele fizesse uma cena completamente abandonados. Falando ao 7NEWS na Austrália, ele disse o seguinte: “Isso é apenas um desperdício de dinheiro. Poderíamos estar investindo esse dinheiro em hospitais, casas, você sabe. Todos os sem-teto na Inglaterra ainda vão dizer que isso é um desperdício de dinheiro. E eu concordo totalmente.”

Esteja você morando na Inglaterra ou não, não é difícil ver de onde vem Simon Charles Dorante-Day. Ao contrário de seus possíveis irmãos, ele cresceu em uma família normal e teve problemas do mundo real, como a maioria de nós. Todo aquele espetáculo de coroação não nos parece um evento necessário para pessoas que realmente não se importam com a realeza. Mas também, literalmente, centenas de milhões de pessoas assistirão ao evento pela televisão e as ruas de Londres serão inundadas por simpatizantes da Família Real. Mesmo que Simon não apareça, muitos mais certamente irão e farão isso sabendo que é um completo desperdício de dinheiro do contribuinte.