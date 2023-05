Simon Charles Dorante-Day adverte seu suposto pai, o rei Charles, com uma ode antes de sua coroação

Achefe da coroação de sábado de Rei Carlos IIImuitos ficaram de olho Simon Charles Dorante-Dayque afirma ser filho ilegítimo do rei e da rainha consorte.

A figura franca, que mora na Austrália, tem sido bastante pública em suas declarações sobre o casal que acredita serem seus pais, e agora se pronunciou sobre o grande evento do fim de semana.

Ele foi ao Facebook para compartilhar uma ode que escreveu sobre a coroação.

Este é Simon Dorante-Day, o suposto filho ilegítimo do rei Charles III e Camilla Parker

postagem de Dorante-Day

A figura controversa foi ao Facebook para compartilhar suas emoções antes do grande dia.

“Recebi muitos pedidos de vários órgãos de mídia para uma declaração sobre a coroação. Tenho certeza de que muitos de vocês estão se perguntando como me sinto sobre tudo isso!” sua postagem no Facebook começou.

“Assim, escrevi uma Ode à Coroação, pois achei mais fácil exprimir o meu sentimento nesta modalidade!”

“O título está em crioulo do Estreito de Torres, traduzido como “Vocês dois sabem o que fizeram!”

A postagem terminou com a hashtag #NotMyKing.

A ode na íntegra

“U two sabe wannem u two been mekkem”, é o título do poema.

“Você pensou que eu não me lembraria? Eu sei o que você fez!” isso começa.

“Quando você fez isso, como, com quem Especialmente, minha mãe .. Você sabe o que os outros não sabem, só você e eu,

que você chegou perto, que você veio ver, que você estava lá, você e eu.

“Suas máscaras e disfarces não escondiam a memória daqueles tempos que você veio me visitar, bem na minha frente. O trauma que você criou me garantiu que para sempre queimou em minha mente, o tempo não alterou isso.

“Vocês dois achavam divertido jogar esses joguinhos, evitar a vigilância, escapar impunes, apenas para seu ganho egoísta.

“O que você esqueceu é que deixou para trás um rastro de lembranças e muita dor para marcar as vezes em que interferiu sem ser visto.

“Agora que você aceita sua posição como líder da Igreja, espero que sua consciência, por menor que seja, o espete até explodir.

“Espero que o espelho em que você olha o deixe nu e caia! Como você está tão longe, ‘o mais belo de todos’.

“Não vejo nada de honroso em comemorar sua recompensa, mas vejo algo positivo em ver seu orgulho cair.

“Ernest disse: “Agora Simon, há algo que você deve saber”, “quanto maiores eles são … mais eles caem … e mais longe é para ir”.

“Talvez agora você possa parar de mentir, sobre quando vocês dois se conheceram!

“Talvez agora você possa ser honesto e explicar a passagem dos eventos.

“Talvez agora que você não responde a ninguém além de si mesmo, não se esqueça de que Deus está observando você e registrando tudo o que sabe.

“Assim que a Coroa desce sobre sua majestosa testa Real, lembre-se de que você fez um juramento, um voto solene e honesto.

“Afirma que você deve respeitar as leis legais desta terra e não enganar ou mentir, com truques de mão!

“Peço a vocês dois que me poupe apenas um momento do seu tempo, para corrigir o erro e deixar de lado a passagem do tempo.

“Se você não pode ver em seu coração, no espelho ou em sua mente, então ambos merecem o que vier, com o passar do tempo.”